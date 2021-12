Bei der Coronaimpfung ist der Bezirk Mistelbach spitze

Bei der Coronaimpfung ist der Bezirk spitze: Landesweit gibt es keinen, der mehr Vollimmunisierte hat, bundesweit liegen wir auf Platz zwei. Und bei der Boosterimpfung ist Mistelbach hinter Mödling knapp auf Platz zwei.

In Gaubitsch gibt es im Bezirk die höchste Durchimpfrate von aktuell 79,6 Prozent. Bürgermeister Alois Mareiner ist erfreut über diese Zahlen. Obwohl es derzeit mehrere Infizierte in der Gemeinde gebe, sei die Lage entspannt.

Die höchste Quote an Drittimpfungen kann Herrnbaumgarten aufweisen. Dort haben schon 41,75 Prozent ihre dritte Dosis erhalten. Bürgermeister Christian Frank meint, dass vor allem die ältere Bevölkerung zu einer so hohen Impfrate verholfen hätte. „Die Bevölkerung zieht gerne mit“, meint Frank. Die Impfpflicht sieht er jedoch etwas kritisch. Er findet: „Druck bringt nichts, es muss aufgeklärt werden.“

Diese Meinung teilt auch Bezirksärztevertreter Oskar Kienast. Er sieht es positiv, dass mehr Menschen zum Impfen bewegt würden. „Eine Impfpflicht ist vertretbar, ein Impfzwang jedoch nicht“, so Kienast. Laut ihm war es ein Versäumnis der Politik, die Menschen seriös über die Impfung aufzuklären. Er meint, es wurde vieles falsch kommuniziert.

Zum Beispiel, hieße es immer, mit der Impfung sei die Pandemie zu Ende, dass man sich aber auch mit Impfung anstecken könne, wurde meistens ausgelassen. Kienast behauptet: „Die Werbekampagnen der Regierung waren rausgeschmissenes Geld. Jetzt gibt es die Scherben zum Aufkehren.“

Sieht man sich die Impfdaten im Bezirk an, merkt man, dass ländliche Gegenden tendenziell besser abschneiden als städtische. Mistelbach oder Laa haben zwar eine Immunisierungsrate von 75 bis 76 Prozent, kommen jedoch nicht an Gaubitsch oder Gnadendorf mit fast 80 Prozent heran. Sie sind NÖ-weit auf Platz vier und fünf. Am schlechtesten schneiden Rabensburg, Hausbrunn und Neudorf ab. Diese Gemeinden haben eine Vollimmunisierung von knapp 72 Prozent. Neudorf belegt in Mistelbach den letzten Platz.

Neudorfs Bürgermeister Stephan Gartner zeigt sich enttäuscht. Er erzählt, dass es vor ca. drei Wochen einen Cluster in Neudorf gegeben hätte. Er versuche, über die Impfung aufzuklären und Leute zu motivieren. Er meint jedoch auch: „Ich kann nicht durch Neudorf gehen und die Leute impfen.“ Er selbst sei ein Befürworter der Impfpflicht.