Laa erhält Hotel mit Bistro und Bar

„Freilich“ wird es heißen, das neue Hotel mit 22 Zimmern und 44 Betten, dem Bistro mit Mittagsangebot und der Bar mit Cocktails. Die Terrasse wird einen begehbaren Springbrunnen haben, dort wird eine japanische Blütenkirsche durch die Decke (ein Loch ist vorhanden) wachsen und ist ein Musikplatz und Sitzgelegenheiten mit frischem Grün dazwischen vorgesehen. Es entsteht gerade am „LaaPlus“-Areal in der Nähe des Bahnhofs.

Beate und Rudolf Schütz arbeiten seit 2021 an dem Projekt, mittlerweile steht das Ärztezentrum, daneben ein Nahversorger. Wohnungen sind im Bau – und zusätzlich sollte ursprünglich ein Generationenhaus mit familiärem Charakter und viel Grün dank Hochbeeten und Obstbäumen entstehen. Das parkähnliche Konzept blieb, nur schwenkte man in einem um: Jetzt wird ein Gastrobetrieb aufgezogen, darüber wird eine Übernachtungsmöglichkeit für Radfahrer, Thermenbesucher und Durchreisende geschaffen. Baubeginn war im Sommer 2022.

Das Gebäude entstand in Holzmodulbauweise: Fichtenvollholz ist rundherum vorzufinden, auch innen in den nicht übertrieben großen Zimmern mit Bad und einer Toilette in einem Extraraum. Die Einrichtung ist schon vorhanden, man wählte ein offenes Regalsystem. „Luftig, leicht, modern, aber funktionell“, beschreibt Beate Schütz.

Markus Bruckner wird „Freilich“-Küchenleiter

Nur mehr die Accessoires fehlen. 44 Bilder und 22 Zimmernummern hat Künstlerin Schütz dafür gemalt. Wann sie dafür nur die Zeit aufbringt? „In der Nacht und am Wochenende“, antwortet sie lachend. Tupfer in der Farbe mint werden überall zu sehen sein.

Wer die Küche leiten wird, steht bereits fest: Markus Bruckner aus Hagendorf führt neben seinem Hauptberuf momentan ein Catering-Unternehmen. „Er will aber wieder hauptberuflich seine Leidenschaft ausüben“, sagt Standortleiterin Petra Schaller. Das Catering wird er weiterführen, auch ein Selbstbedienungsautomat mit seinen Mahlzeiten im Glas (auch Porridge) wird im Haus Platz finden.

Das Hotel hat keine Rezeption, aber keine Angst: „Natürlich ist die persönliche Betreuung auch gegeben“, sagt Schaller. Jeder kann grundsätzlich beim digitalen Check-In selbstständig und rund um die Uhr einchecken. Wenn Hilfe gebraucht wird: Bistro-Mitarbeiter geben Auskunft, eine telefonische 24 Stunden-Kontaktmöglichkeit wird eingerichtet. „Sonst ist alles wie in einem Hotel“, betont Schaller.

Beim Baustellen-Rundgang in der Vorwoche wird im Gastraum auf Hochtouren gearbeitet. Die Speisen- und Getränkekarte (mittags und abends) wird klein gehalten, dafür werden die Gerichte in einem mehrwöchigen Rhythmus gewechselt. Frühstück wird bis in den frühen Nachmittag hinein serviert, offenes Eis im Sommer und Mehlspeisen am Nachmittag werden geboten.

Eröffnung ist für den Frühsommer geplant

Hotelgäste können den abgesicherten Fahrradabstellraum und die E-Ladestationen nutzen. Anfragen langen schon ein, das Buchungssystem wird aber erst online gehen. Schütz ist sehr versucht, einen konkreten Eröffnungstermin zu nennen. Schaller bleibt vorsichtig: Man weiß nie, ob wirklich alles am Schnürchen laufen wird. Der Frühsommer wird aber als realistisch angesehen.

Die Suche nach Personal lief problemloser als gedacht, vielleicht spricht der Esprit der Firma an. „Wir wollen, dass die Mitarbeiter ein Teil der Familie werden“, erzählt Schütz. Und auch der Gast soll sich – freilich – wie in einer Familie aufgehoben fühlen.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.