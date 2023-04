„Freilich!“: Neues Hotel wird im Mai eröffnet

„Wir sind im Finale“, freut sich Geschäftsführerin Beate Schütz schon auf die Eröffnung. Das Hotel „Freilich“ ist am großen „LaaPlus“-Areal im Entstehen, jetzt gerade wird der letzte Schliff getätigt. Das Stammpersonal ist nicht nur gefunden: „Sie sind fast jeden Tag da und bereiten mit vor, jeder in Eigeninitiative.“ Schütz ist sichtlich stolz, dass sich die Mitarbeiter so sehr mit dem Projekt identifizieren können. Die Eröffnung wird am 13. Mai gefeiert - in fast einem Monat.

Bis dahin wird das Buchungssystem laufen und die Website mit Content befüllt sein. Die Begrünung der Außenanlagen startet demnächst. Die Zimmer und der Gastraum im Restaurant sind fertig, sie müssen nur mehr geputzt werden; an der Küchenausstattung wird noch gearbeitet. Chefkoch Markus Bruckner weiß schon, was er für die Gäste zubereiten wird.

Mit Schwung in die "Freilich"-Ära: Markus Bruckner mit Julia Schneider. Foto: Karin Widhalm

Eigerichte à la carte zum Beispiel zum Frühstück, das bis 14 Uhr serviert wird. Zu Mittag werden keine klassischen Menüs geboten, sondern drei bis fünf Gerichte zur Auswahl. Diese Gerichte werden in einem bestimmten Zeitraum wechseln, voraussichtlich wöchentlich. Nachmittags gibt's Kaffee und Kuchen - und der „Eis-Greissler“ wird mit seinen bekannten (und gewagten) Sorten vertreten sein. Zum Abendausklang werden kleine Speisen (warm und kalt) kredenzt.

Vegane Küche von früh bis spät

„Auf den Teller soll dass pfiffige Weinviertel kommen“, lächelt Standortleiterin Petra Schaller. Das „Freilich“ wird regional-traditionell, vegetarisch - und vegan kochen, von der Früh bis in den Abend hinein. „Das ist eine kleine Herausforderung, was die Sache aber spannend macht“, sagt Bruckner über die vegane Küche. Seine Heimat sei zwar die klassische, französische Küche, er habe aber immer Neues aufgenommen.

Wichtig sind ihm, dass viele Produkte aus der Umgebung und zumeist aus Biobetrieben geliefert werden. Das Fleisch kommt ausschließlich aus Österreich. „Ich bin immer ein Regionsmensch gewesen, ich arbeite mit dem Produkten, die vor Ort sind“, betont der Chefkoch.

Hotel, Bistro und Bar bauen (v.l.) Julia Schneider, Beate Schütz und Petra Schaller auf. Foto: Karin Widhalm

Maibock, Linseneintopf oder Leberpastete füllt er außerdem in Gläser, die in einem Selbstbedienungsautomaten für jedermann bereit stehen werden. Bruckner hat nach langen Jahren als Koch den Job gewechselt und beim Biotechnologie-Unternehmen Jungbunzlauer gearbeitet, sein ursprünglicher Beruf hat ihn nie losgelassen.

Souschef an seiner Seite wird ein alter Bekannter sein: Rainer Steyrer aus Laa, mit dem er bereits in der Therme zusammengearbeitet hat. Steyrer zog es gleichermaßen beruflich eine Zeit lang woanders hin, jetzt werkt das Duo wieder Seite an Seite. „Wir verstehen uns blind“, freut sich Bruckner schon darauf. Neu im Team ist auch Julia Schneider, die „gute Fee“ im Schütz-Schaller-Team und für Social Media und Marketing zuständig.

Nach der Party startet der reguläre Betrieb

Das Restaurant wird täglich geöffnet sein, ob auch an jedem Abend, ist noch nicht klar. Die „Freilich“-Eröffnung am 13. Mai wird mit einem Tag der offenen Tür des „LaaPlus“-Areals verbunden, ab Montag (15. Mai) beginnt der reguläre Hotel- und Restaurantbetrieb.

Zum „LaaPlus“ gehört auch das Ärzte- und Therapeutenzentrum, in dem noch zwei einzelne Therapieräume und ein Praxis frei ist. „Wir suchen Menschen, die sich mit Körper, Wohlbefinden und Gesundheit auseinandersetzen, aber auch Friseure und Kosmetiker“, erklärt Schütz. „Auch Büros wären noch frei, bis zu 400 Quadratmeter.“ Alle Räume sind individuell gestaltbar und barrierefrei erreichbar.

