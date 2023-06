Neuer Kassenarzt: Schwarzinger-Nachfolger startet im Juli

Es war eine Hiobsbotschaft, die Patienten und Stadtvertreter gleichermaßen erschütterte: Philipp Schwarzinger, seit 2021 als praktischer Arzt in Laa tätig, kehrt der Ordination im „LaaPlus“ den Rücken. Der beliebte Arzt hatte eine wichtige Lücke in der medizinischen Versorgung geschlossen, die Arbeitslast dürfte angesichts der hohen Frequenz zu groß gewesen sein. „Jetzt geht die Suche wieder an“, sagte Bürgermeisterin Brigitte Ribisch (ÖVP) noch im April seufzend.

Jetzt gelingt sogar ein nahtloser Übergang - zumindest beinahe: Stefan Pokall übernimmt die Ordination mit Anfang Juli, stellt noch die Software um und bereitet sich vor - um dann die Tür für Patienten wieder am 6. Juli öffnen zu können. Pokall ist allgemeinmedizinischer Kassenarzt und will seine Kenntnisse als Kinder- und Jugendchirurg in seine Arbeit einfließen lassen.

Laaer Förderung war großer Anreiz für den neuen Arzt

Der Gemeinderat gewährt ihm nach einem einstimmigen Beschluss eine Förderung von 97.000 Euro. Dies ist an die Bedingung geknüpft, dass er seine kassenärztliche Tätigkeit fünf Jahre auszuüben hat. Erfolgt keine Inbetriebnahme der Ordination oder stellt er seine Tätigkeit vor der Fünf-Jahres-Frist ein, muss Pokall den Betrag zurückzahlen. Der gebürtige Deutsche, der mit seiner Familie in Wien lebt, hat sich bewusst für die Stadtgemeinde Laa als neues Arbeitsumfeld entschieden.

Mistelbach ist nämlich für ihn ursprünglich auch infrage gekommen: Die Laaer Förderung war schließlich das ausschlaggebende Momentum für seine Entscheidung, außerdem behagt ihm das „LaaPlus“ mit dem neuen Gesundheitszentrum. Pollak war zuletzt in Kliniken tätig, darunter in den Vereinigten Staaten und der Schweiz. Er will nun als selbstständiger Arzt arbeiten.

Pokall will „den komplizierten Gegebenheiten der Kassen die Stirn bieten“

„Ich möchte mich der Herausforderung in der Gesundheitsversorgung stellen“, erklärte er dem Gemeinderat. Pokall habe bereits Bezirksärztevertreter Oskar Kienast kennengelernt. „Er wird fest an meiner Seite stehen, sodass wir den komplizierten Gegebenheiten der Kassen die Stirn bieten können.“

Der neue Arzt stellte sich am Mittwoch den Gemeinderäten kurz vor, die Sitzung wurde zudem kurz für ein Foto mit allen Fraktionschefs unterbrochen. Alle sind froh, dass weiterhin ein Kassenarzt der Allgemeinmedizin täglich in greifbarer Nähe ist.

Zwei Mitarbeiter für die Ordination

„Fühlen Sie sich von uns allen willkommen geheißen in Laa“, sagt auch ProLAA-Stadträtin Isabella Zins. Sie empfehle allerdings, ein anderes Terminsystem einzuführen: „Wir wollen alle, dass Sie nicht in ein Burn-out gehen.“ Pokall versicherte, dass Patienten nur nach Terminvereinbarung betreut werden. „Man muss ein bisschen kanalisieren, aber es wird eine Erhebungsphase geben.“

„Ich persönlich wünsche mir, dass Sie über die fünf Jahre hinaus so lange wie möglich bei uns bleiben“, betonte Gesundheitsstadtrat Christian Nikodym (ULLAA). Dass der Arzt eine zweite Unterstützungskraft habe, sei eine gute Voraussetzung dafür. Die „LaaPlus“-Ordination wird Pokall mit zwei Mitarbeitern führen, einer von ihnen war schon beim bereits pensionierten Allgemeinmediziner Wolfgang Wiesinger beschäftigt.

Ordinationszeiten: jeden Tag (außer Freitag) von 9 bis 12 Uhr; dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr; freitags von 14 bis 18 Uhr.