Industrie in der Schule Mistelbach: Spektakuläre Chemie-Versuche und ein Kamerateam

Lesezeit: 2 Min RM Redaktion Mistelbach

"Chemie on Tour" machte in der HAK Mistelbach mit spektakulären Versuchen Station. Foto: HAK Mistelbach

S teffanie Allworth von „Chemie on Tour“ war mit dem Workshop „Schule trifft Industrie – Industrie hautnah erleben“ zu Gast an der HAK Mistelbach. Das Programm wird finanziert von der Wirtschaftskammer Niederösterreich und bietet Einblicke in die weitreichenden Zusammenhänge zwischen Naturwissenschaften und verschiedenen Industriezweigen.