Die Landespflegeheime rüsten sich für Coronapatienten aus ihren Reihen und wandeln ihre Hospize in Coronastationen um: In Mistelbach sollte aus der Neun-Betten-Station für sterbende Menschen die Pflegeheim-Coronastation des Weinviertels werden; diese Pläne wurden aber vorerst auf Eis gelegt, alle geplanten Verlegungen von Patienten wurden gestoppt.

Der Grund: Vorerst besteht kein Bedarf, den Plan hochzufahren. Bei einer Verschärfung der Coronalage wäre es aber denkbar, dass er reaktiviert wird.

Pavlecka: Keine Betreuungsqualitätseinschränkung

Was ist geplant? „Diese Umstrukturierung wird NÖ-weit in den zehn Häusern gemacht, die eine Intensiv- oder eine Hospizstation haben“, sagt Klaus Pavlecka, Leiter des Landespflegeheims Mistelbach.

Im Weinviertel träfe das nur das Franziskusheim. Untergebracht würden auf den neuen Coronastationen an Covid-19 erkrankte Bewohner aus Pflegeheimen, die nicht ins Spital, aber im Alltag von ihren Mitbewohnern abgeschottet werden müssen.

Sollten Bewohner des Franziskusheims selbst erkranken, so bleiben sie in den für derartige Fälle vorgesehenen Räumlichkeiten im Pflegeheim.

Was passiert mit den Menschen, die im Hospiz Mistelbach untergebracht waren? „Die würden in andere Räumlichkeiten im Haus verlegt“, sagt Pavlecka: Es gebe keine Betreuungsqualitätseinschränkung für die Menschen auf ihrem letzten Lebensweg. Das Hospizpersonal würde mit den Patienten in die vorübergehend neuen Räumlichkeiten mitübersiedeln.

Räume im Pflegeheim für Hospizpatienten

„Der Vorteil, das bisherige Hospiz zu einer Coronastation umzuwandeln, liegt darin, dass wir diese Station räumlich vom restlichen Pflegeheim abtrennen können“, sagt der Pflegeheimleiter.

Wie verfährt man im Franziskusheim selbst mit dem Thema Corona? Das Haus ist seit Wochen abgeschottet und für Besucher und selbst Handwerker gesperrt. Ziehen Bewohner neu ein, so werden sie 14 Tage lang unter Quarantäne gestellt, damit über diesem Weg kein Keim ins Heim kommt. Alle Mitarbeiter müssen sich beim Dienstantritt einem täglichen Temperaturscreening unterziehen.