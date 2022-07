Noch freie Ausbildungsplätze in Pflegeschule Mistelbach

Werbung

Die Klassentüren öffnen sich im September 2022 für angehende Pflegeassistenten und Pflegefachassistenten. Die Ausbildung zur Pflegeassistenten wird erstmalig in Teilzeit angeboten und dauert in dieser Form zwei Jahre. Durch die neu angebotene Teilzeitvariante der Ausbildung wird eine Möglichkeit geboten, die Ausbildung auch berufsbegleitend absolvieren zu können. Der Unterricht findet hierfür an nur zwei Tagen in der Woche statt. Im Herbst starten ebenfalls die zweijährige Ausbildung zur Pflegefachassistenten sowie die verkürzte Ausbildung zur Pflegefachassistenten für KollegInnen, welche bereits die Ausbildung zur Pflegeassistenz absolviert haben. Ein virtueller Informationsabend am 11. Juli 2022 soll für umfangreiche Informationen zu den neuen Ausbildungen sorgen.

Pflegeassistenten tragen die Verantwortung für die fachgerechte Durchführung der ihnen übertragenen pflegerischen Maßnahmen und von ÄrztInnen übertragenen Aufgaben im Zusammenhang mit Diagnostik und Therapie. Ihr Einsatz kann in der gesamten Lebensspanne der Menschen in allen Settings, Versorgungsformen und Versorgungsstufen stattfinden.

Die Pflegefachassistenz verfügt über ein ähnliches Tätigkeitsfeld wie die Pflegeassistenz, jedoch über mehr Kompetenzen und mehr eigenverantwortliche Aufgaben. Die Gesamtausbildung zur Pflegefachassistenz wird mit einem Diplom abgeschlossen.

Die Ausbildungskosten für diese Ausbildungen übernimmt das Land Niederösterreich, welches auch nach Antragstellung eine monatliche Pflegeausbildungsprämie von 420 Euro ausbezahlt. Eine mögliche AMS-Förderung ist durch die InteressentInnen bereits im Vorfeld direkt mit dem zuständigen AMS abzustimmen.

Der Infoabend für die Ausbildungen findet am Montag, 11. Juli um 18:30 Uhr per Webkonferenz statt. Eine Anmeldung zum Infoabend ist an gukps@mistelbach.lknoe.at bis 8. Juli notwendig. Der Link zum Einstieg in die Webkonferenz wird anschließend per Email zugestellt. Weitere Informationen zur Ausbildung erhalten Sie auf der Homepage der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Mistelbach www.pflegeschulen-noe.at.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.