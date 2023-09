Großer Ansturm auf die erste Laaer Babycouch

Die Stadtgemeinde Laa an der Thaya veranstaltete am 13. September gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Gesundheitsförderung GmbH (Argef) die erste Babycouch in Laa – und dieses erste Treffen war ein großer Erfolg. Unter dem Motto „Erste Hilfe bei Babys und Kleinkindern“ informierte Andreas Weiß vom Roten Kreuz Laa zu wichtigen Erstmaßnahmen bei Not- und Akutfällen mit Kindern und Babys. Über 20 Teilnehmer fanden sich dazu in den Räumlichkeiten der Stadtbibliothek Laa ein.

Unter der Leitung von Heidi Schwungfeld-Fass seitens der Stadtgemeinde sollen mit der Argef künftig weitere unterschiedliche Thementreffen stattfinden: Mediziner, Hebammen, Diätologen, Psychologen oder Pädagogen werden aus ihrem jeweiligen Fachbereich informieren. Außerdem wird es die Möglichkeit geben, sich auszutauschen und der soziale Kontakt zwischen den Erwachsenen und den Kleinkindern gefördert. Denn die Babys und Kleinkinder sollen künftig weiter bei den Treffen dabei sein.

„Wir wollen in der Gemeinde einen geschützten Rahmen bieten, bei dem sich werdende Mütter beziehungsweise Erziehungsberechtigte von Kleinkindern aus Laa und den Katastralgemeinden treffen können – immer zu einem anderen Motto mit den jeweiligen Fachleuten und das kostenfrei als Service der Stadtgemeinde“, erklärt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch.

Als Babycouch-Treffpunkt bleibt weiterhin die Stadtbibliothek bestehen. Dort finden in den nächsten Wochen zudem einige Lesungen statt, wie am 24. September mit Gerhard Ruiss und Moderator Klaus Zeyringer („Im Gespräch“) und eine Kinderbuchlesung am 4. Oktober. Als großes Highlight im heurigen Lese-Herbst ist am 15. November Krimi-Bestseller-Autor Andreas Gruber zu Gast in Laa.

Infos dazu finden Sie unter www.bibliothek.laa.at