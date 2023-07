Wünschebox zum Abschied

Die Volksschullehrerin war seit 1.9.1984 an der Schule in Schrattenberg tätig und hat so in vier Jahrzehnten vielen Kindern Werte und die Grundlagen fürs Leben vermittelt, betonte Schulleiterin Sandra Rieder. Bei der Feier mit dabei auch die frühere Direktorin und langjährige Kollegin Elfriede Roob, sowie die Bürgermeister Johann Bauer aus Schrattenberg und Josef Fürst aus Poysdorf. Ein bunter Blumenstrauß aus selbstgebastelten Blumen und eine Box mit guten Wünschen von allen Lehrerinnen und den Schüler bleibt eine tolle Erinnerung an die Zeit als Volksschullehrerin in Schrattenberg.