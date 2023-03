Wie geht's dem Mistelbacher Hauptplatz? Ein Faktencheck

„Mistelbach stirbt doch sowieso schon. Man sollte die Qualen des Patienten nicht länger hinauszögern,“ meinte ein anderer. Der Hauptplatz sterbe aus, die leeren Geschäftslokale würden immer mehr. Einer will sogar „viele verfallende Gebäude“ kennen. Die NÖN macht den Faktencheck: Wie viele Geschäftslokale im Erdgeschoß stehen am Hauptplatz leer? Ein Rundgang:

Ehemaliger Zielpunkt: Das Objekt steht seit dem Zusperren des Zielpunkts Anfang 2016 leer. Problem bei der Vermietung waren ungünstig platzierte Säulen im Inneren und eine zu geringe Deckenhöhe vor allem im Eingangsbereich. Derzeit wird das Objekt umgebaut, im Eingangsbereich wurde ein Geschoß entfernt, wodurch sich eine entsprechende Raumhöhe ergibt. Die Bauarbeiten sollen noch heuer fertiggestellt werden. Dann steht einer Vermietung auch nichts mehr im Wege.

Der Umbau soll heuer noch fertig werden. Einer Vermietung steht dann nichts mehr im Wege. Foto: Michael Pfabigan

Ehemalige Kautz-Trafik: Trafikantin Herta Kautz sperrte Ende 2001 ihre Trafik zu. Sie wollte sich die Euro-Umstellung nicht mehr antun. Eine Weitervermietung stand nicht zur Diskussion, da es keine Trennung zwischen Wohn- und Geschäftsbereich gab.

Die ehemalige Trafik Kautz steht seit der Euro-Umstellung leer. Da der Wohnraum gleich hinter dem Geschäftslokal war, stand es nicht zur Vermietung. Foto: Michael Pfabigan

Erste Bank: Wird derzeit umgebaut, soll noch vor dem Sommer wiedereröffnen.

Baustelle bis Sommer: Das Bank Austria-Haus. Foto: Michael Pfabigan

Ehemaliges Wanderer- und Bank Austria-Haus: Eigentlich sollten die beiden Objekte bereits abgerissen und durch ein modernes Gebäude mit Geschäftslokalen im Erdgeschoß und Wohnungen darüber gebaut sein. Abrissgenehmigung wurde vor Jahren schon erteilt und auch das Projekt soll bauverhandelt sein. Nur ging die Finanzierungsfirma CPI International hinter dem Projekt in Konkurs. Seither suchen beide Objekte einen neuen Besitzer.

Diese beiden Häuser hätten schon längst einem modernen Wohnhaus mit Geschäften im Erdgeschoß weichen sollen. Der Investor ging allerdings in Konkurs, derzeit wird ein neuer Käufer gesucht. Foto: Michael Pfabigan

Ehemaliges One More Times: Leerstand, nachdem das Geschäft in das ehemalige Juweliergeschäft Schodl an der Ecke Hauptplatz-Hafnerstraße übersiedelt ist. Wird vermutlich umgebaut.

Leerstand. Wird vermutlich umgebaut. Foto: Michael Pfabigan

Eisgeschäft Geier: Macht Winterpause, öffnet mit der Eissaison.

Winterpause im Eisgeschäft der Bäckerei Geier. Foto: Michael Pfabigan

Ehemalige Biene: Nach dem pensionsbedingten Zusperren wurde bereits die Fassade neu gemacht, demnächst will ein Handy-Shop dort aufsperren.

Nach der pensionsbedinten Schließung der "Biene" kommt ein Handy-Geschäft in das Lokal. Foto: Michael Pfabigan

Ehemalige Fleischerei Wild/Hofmann: Der überaus erfolgreiche Sushi- und Asia-Nudel-Take-away Yaki wird hier ein kleines Restaurant einrichten – dem Vernehmen nach, soll der Take-away-Standort bleiben.

Foto: Michael Pfabigan

Ehemalige Bäckerei Heindl: Der Mietvertrag der Heindls läuft noch aus, kann aber jederzeit beendet werden. Die Suche nach einem Nachnutzer läuft, es soll zahlreiche Interessenten geben.

Die ehemalige Bäckerei Heindl: Viele Interessenten, aber noch keine Entscheidung über die Nachnutzung. Foto: Michael Pfabigan

Leerstände abseits des Hauptplatzes: Die ehemalige Bäckerei Zimmer in der Marktgasse steht seitens der Besitzer nicht zur Vermietung, leer stehen die beiden ehemaligen Smolak-Geschäfte, das ehemalige Möbelhaus Krickl und ein schmales Lokal daneben in der Franz Josef-Straße.

Zugegeben zahlreiche Leerstände gibt es in der Bahnstraße: Hier sind fünf Geschäftslokale nicht vermietet.

