Grüner Betriebsbesuch beim Wolkersdorfer öKlo

Jungunternehmer Niko Bogianzidis hatte für ein Festival, bei dem er Mitorganisator war, nach einer Alternative zu den Chemieklos gesucht und entwickelte diese mangels Angebot am Markt gleich selbst: „Schön anzusehen, gut für die Umwelt, einfachste Wartung und ich bin immer wieder begeistert, wie gut die Toiletten auch bei intensiver Nutzung nach Sägespänen riechen“, so der Unternehmer. „Dass Gesetze und Rahmenbedingungen Innovationen unterstützen und nicht behindern, dafür setze ich mich ein“, ergänzt Götze.

Landtagsabgeordneter Georg Ecker meint: „Kreislaufwirtschaft betrifft nicht nur Abfälle, die mit der Müllabfuhr abgeholt werden. Die Firma öKlo zeigt, dass auch im Abwasserbereich Kreislaufwirtschaft möglich sein kann. Die Technologie kann Importe von Düngemitteln und somit eine große Menge an CO2 in Produktion und Transport sparen.“

Das 2017 gegründete Unternehmen vermietet und verkauft mobile Trockentoiletten aus Holz mit Trennverfahren und Sägespänen anstelle von Wasserspülung, seit 2019 wird mit der BOKU Wien an einem Kompostierverfahren für die Überreste der Toiletten gearbeitet. Im Jahr 2022 hatte öKlo über 2.000 Toiletten in ganz Österreich aufgebaut, 5.009 zufriedene Geschäftskunden und Millionen Nutzer. öKlos stehen in 30 Gemeinden. Das Unternehmen hat mittlerweile 50 Mitarbeiter.