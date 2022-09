Aus für Bauprojekt in Mistelbach?

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Legt man sieben Mio. Euro auf den Tisch, kann man das ehemalige Bank-Austria-Haus am Mistelbacher Hauptplatz kaufen, bevor es in die Konkursmasse kommt: Über die CPI Immobilien GmbH, Eigentümerin dieses und eines benachbarten Hauses wurde am 23. August das Konkursverfahren über Gläubigerantrag eröffnet.

Laut Kreditschutzverband von 1870 hat das Unternehmen Schulden in der Höhe von 75 Mio. Euro, und Haftungen für Tochtergesellschaften mit Forderungen von Gläubigern von rund 170 Mio. Euro. Die CPI Immobilien GmbH besitzt selbst kein Immobilienvermögen, sie fungiere als reine Holding aus 16 Unter-Firmen. Außerdem hat die CPI noch Anleihen in der Höhe von 43 Mio. Euro ausgegeben.

CPI Immobilien GmbH hätte am Hauptplatz 14-15 eine Anlage mit 73 modernen Wohnungen, drei Geschäftslokalen und 40 Stellplätzen schaffen wollen. Auch war angedacht, ein Ärztezentrum zu integrieren.

Kritik am Projekt gab es deshalb, weil sich im Erdgeschoß des ehemaligen Bank Austria-Hauses, eines der ältesten Häuser am Hauptplatz, historische Gewölbe befinden.

Insolvenz als neue Chance

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.