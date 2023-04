Hörersdorf: Der Wirt hat schon wieder zu

„Ich fühle mich wie der Bundespräsident. Er muss ständig neue Minister angeloben und ich eröffne immer wieder unser Wirtshaus“, lachte der Hörersdorfer Ortsvorsteher Karl Stubenvoll bei der Eröffnung im Sommer 2022. Seit er Ortsvorsteher ist, habe er schon vier Wirte begrüßt, seit das Wirtshaus 2010 neu gebaut worden war, waren es sogar sechs Wirte. Ein Ende dieser Rochade ist scheinbar nicht in Sicht.

Die Neudorfer Nina und Patrick Doppler waren schon mit einer kleinen Hypothek in Hörersdorf gestartet: Denn zuvor hatten sie ein Wirtshaus in Laa geführt, bei dem sie aber den Pachtvertrag nicht kurzfristig beenden konnten: Entsprechend war einige Zeit zweimal Pacht zu zahlen. „Das war zwar nicht hilfreich, aber nicht ausschlaggebend für die Insolvenz“, sagt Peter Stromberger vom Kreditschutzverband von 1870 (KSV). Für ihn ausschlaggebend waren eher Probleme mit der Kinderbetreuung und eine gewisse familiäre Überforderung sowie zu hohe Fixkosten.

Von einer Sekunde auf die andere wurde uns die Existenz genommen, die Situation ist für uns sehr schwierig. Nina und Patrick Doppler

Das Insolvenzverfahren wurde am 10. Jänner gestartet, das Wirtshaus blieb offen. „Offensichtlich hat Masseverwalterin Daniela Anzböck-Ropposch da noch geglaubt, dass das Ruder herumgerissen werden kann“, sagt Stromberger. Mit 31. März ordnete sie jetzt allerdings die Schließung an. „Bei Gericht wurde vom Wirtepaar ein Sanierungsplan eingereicht, offensichtlich wollten sie versuchen, sich so zu entschulden“, ergänzt Stromberger. Über den Antrag müsse aber das Gericht erst beraten.

„Wir mussten am Freitagnachmittag von einer Sekunde auf die andere zusperren“, schüttelten Nina und Patrick Doppler die Köpfe. „Plötzlich wurde uns die Existenz genommen, die Situation ist für uns sehr schwierig.“ Verständnis für den Schritt der Masseverwalterin haben sie nicht.

