Mistelbacherin bei Sportalm-Gala: Ausflug in die Welt des Showbiz

Jasmin Hienert vom Salon Haarschneiderei in Mistelbach durfte am Freitagabend in der Spanischen Hofreitschule in Wien zu kreativer Höchstform auflaufen: Das bekannte Kitzbüheler Modelabel Sportalm feierte im privaten Rahmen und mit zahlreichen Promis wie Anna Ermakova, Amira Pocher, Maria Höfl-Riesch, Arabella Kiesbauer, Frauke und Nele Ludowig, Franziska Knuppe sowie bekannten Influencerinnen wie Lisa Marie und Andrea Schiffner, Dany Michalski und Neesha Dickjürgens 70. Jubiläum und präsentierte dabei seine neue Frühjahr/Sommer Kollektion 2024. Jasmin war dabei Teil des Creativ-Teams und machte die rund 40 Models und Stars in Sachen Hairstyle für den Catwalk flott.

Der Ausflug in die Welt des Showbizz und des Red Carpets war eine spannende und inspirierende Erfahrung für die leidenschaftliche Friseurin.