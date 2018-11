Der Abschnitt zwischen Wolkersdorf und Laa an der Thaya wird bis dahin im Schienenersatzverkehr geführt, teilten die ÖBB am Freitag in einer Aussendung mit. Die Instandsetzungsarbeiten an der Strecke haben sich demnach witterungsbedingt verzögert.

Ursprünglich war mit einer Aufnahme des planmäßigen Bahnverkehrs am (heutigen) 30. November gerechnet worden. Laut Aussendung mussten rund 16.000 Schwellen ausgetauscht und vier Weichen repariert werden.