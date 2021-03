Selbst Corona kann den Baufortschritt am Mischwasserüberlaufbecken in Hobersdorf nicht aufhalten. Die Bauarbeiten gehen zügig voran. Davon haben sich nun auch Bürgermeister Josef Tatzber und der zuständige geschäftsführende Gemeinderat Hans Lamprecht überzeugt.

Neben dem Gelände des Spielplatzes in Hobersdorf entsteht gerade das Mischwasserüberlaufbecken, das auch bei extremen Regenfällen für ein sauberes Wasser der Zaya garantieren wird. Insgesamt laufen auf der Großbaustelle die Mischwasser- und Schmutzwasserkanäle der Ortschaft zusammen und werden von dort gemeinsam in den Transportkanal zur Kläranlage in Ebersdorf, entlang der Zaya, geführt. Bei starkem Regen konnte es vorkommen, dass das Kanalsystem überlastet war und Schmutzwasser in die Zaya gelangt ist. Das wird künftig verhindert werden.

Gerhard Brey,

Damit wird ein weiterer Schritt in Richtung Renaturierung der Zaya, die sich bis Ebersdorf inzwischen zu einem Naherholungsgebiet entwickelt hat, gesetzt. Der technische Aufwand und die notwendigen Umbauarbeiten sind sehenswert und auch die Kosten für eine saubere Umwelt schlagen sich im Gemeindebudget der Großgemeinde ordentlich zu Buche.

Der Lohn der Arbeit ist dann allerdings eine moderne Abwasseranlage, die alle Stückeln, auch in Bezug auf eine saubere Umwelt, spielt.