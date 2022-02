Bockfließ: Polizei veröffentlicht Beschreibung des Bankräubers

Ein bislang unbekannter Täter betrat am 24. Februar, gegen 11.30 Uhr, die Raika-Filiale, direkt an der Ortsdurchfahrt von Bockfließ und bedrohte eine Angestellte, die sich beim Kassenschalter aufhielt. "Der Täter war maskiert und mit einer Pistole bewaffnet", sagt ein ermittelnder Polizist: Er forderte in deutscher Sprache mit ausländischem Akzent, mit den Worten "Geld da rein" die Herausgabe von Bargeld. Dazu legte er einen Stoffbeutel auf das Kassenpult. Die Bankangestellte entnahm unter ständiger Bedrohung mit der Waffe Banknoten aus der Kassenlade und stopfte diese in den Beutel. Anschließend verließ der Täter mit dem erbeuteten Bargeldbetrag in bisher unbekannter Höhe die Bankfiliale und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief negativ, die mit Sturmgewehren bewaffneten Polizisten, die bis Korneuburg an den Kreisverkehren der Hauptverkehrslinien postiert waren, sorgen für gehörig aufsehen.

Die Amtshandlung wurde vom Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub und Assistenzbereich Tatort, übernommen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Angestellte blieb unverletzt, erlitt jedoch einen schweren Schock.

"Zum Glück wurde niemand verletzt", sagt Bankdirektor Andreas Berger von der Raika Auersthal-Bockfließ.

Täterbeschreibung: männlich, ca. 175 Zentimeter groß, stärkere Statur, ca. 35–45 Jahre alt;

Bekleidung/Maskierung: dunkle Winterjacke, helle Hose, dunkle Sportschuhe mit heller Laufsohle, weiße MNS-Maske, dunkle Haube, schwarz/graue Arbeitshandschuhe;

Tatwaffe: schwarze Pistole

Sachdienliche Hinweise werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich, unter der Telefonnummer 059133-30-3333 erbeten.

