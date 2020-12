Wie schafft es das Stadtkino Center Laa durch die Krise? Seit Anfang 2013 ist Manuel Wiesinger Besitzer des Laaer Stadtkinos, das er mit großer Freude und fünf Angestellten führt. Zu Beginn des Jahres dachte er noch, dass es heuer ein Rekordjahr werden könnte, bis sich herausstellte, dass es tatsächlich ein Rekordjahr, aber im negativen Sinn wird. Große Hollywood Blockbuster und auch europäische Großproduktionen wurden immer weiter verschoben, größtenteils um ein ganzes Jahr und in der Zeit, in der geöffnet war, durfte er nur relativ wenige Filme zeigen. Leider musste sich der Kinobesitzer auch schon von einigen Mitarbeitern trennen und hat Kurzarbeit in Anspruch genommen.

NÖN: Wie lange war das Laaer Kino 2020 geöffnet?

Manuel Wiesinger: Ursprünglich hatte ich jeden Tag geöffnet, keinen Tag in der Woche zu – nach dem ersten Lockdown hatte ich dann jeden Montag „spielfrei“, da es immer weniger Filme auf dem Kinomarkt gab und auch die Besucherzahlen immer kleiner wurden. Insgesamt hatte ich jetzt im Coronajahr 2020 sechseinhalb Monate offen und fünfeinhalb Monate geschlossen.

Wie viele Filme wurden gezeigt?

Wiesinger : Durchschnittlich sind es ca. 100 bis 120 verschiedene Filme pro Jahr. Heuer waren es 58 verschiedene Filme.

Wie hoch ist die finanzielle Belastung ohne Einkommen oder gibt es eine adäquate Unterstützung vom Staat?

Wiesinger : Im Vergleich zu einem normalen Kinojahr hatte ich einen Umsatz- bzw. Besucherrückgang von 75 Prozent. Vom Staat gibt es verschiedene Arten von Unterstützung und einige habe ich auch in Anspruch genommen und bekommen.

Kommt man damit über die Runden?

Wiesinger : Das ist unternehmensabhängig. Betriebe, denen es vorher schon finanziell nicht gut gegangen ist, die werden es trotz staatlicher Unterstützung sehr schwer haben und viele – durchgehend durch jede Branche – werden es nicht schaffen. Mir und meinem Kino ist es jahrelang gut gegangen und da das Gebäude in meinem Eigentum ist, muss ich keine Miete zahlen. Daher fällt es mir auch leichter, diese Krise zu überstehen.

Werden/wurden die Aktionen für Nachos, Popcorn und Gutscheine gut angenommen?

Wiesinger : Ja, die Abholaktionen für Nachos, Popcorn und Gutscheine werden sehr gut angenommen und ich freu mich immer wieder, einige meiner Kunden zu sehen, die es nicht mehr erwarten können, bis Normalität einkehrt und sie wieder tolle Filme bei mir im Kino sehen können.

Wie sieht die Zukunft der Kinos aus, haben sie eine Chance zu überleben?

Wiesinger : Ich bin noch immer der Meinung, dass es für Kinos eine Zukunft gibt. Trotz diverser Streamingdienste, die jetzt vermehrt auch aktuelle Filme anbieten, glaube ich an das Kinoerlebnis an sich. Für mich als Kinobetreiber hat die Möglichkeit, sich einen Film auf einer Kinoleinwand anzusehen noch immer eine gewisse Magie, die man sonst nicht erreichen kann. Es ist das Gemeinschaftserlebnis in einem Kinosaal, bei dem man die verschiedensten Emotionen mit Freunden teilen kann. Ins Kino gehen bedeutet sehr oft, nicht nur einfach einen Film anschauen. Ich rechne stark damit, dass es spätestens April oder Mai 2021 wieder steil bergauf geht. Hoffentlich.

Haben Sie neue Ideen, um das Kino für Besucher interessant zu machen?

Wiesinger : Ideen gibt es natürlich immer sehr viele. Leider bietet sich nur selten die Möglichkeit für verschiedene Themenschwerpunkte oder Zusammenarbeit mit Vereinen an, da ich nur drei Kinosäle habe, die bei einem Filmstart dann immer für eine gewisse Zeit mit einem Film blockiert sind. Ich kann mir leider nicht aussuchen, wie oft oder um wie viel Uhr ich einen Film zeige, die Konditionen werden pro Film mit dem jeweilig zuständigen Filmverleih vertraglich festgelegt. Ich habe aber immer ein offenes Ohr für verschiedenste Ideen und bin gerne für Zusammenarbeiten bereit.