Normalerweise feiert die Laaer Pfadfindergruppe Ende April den St. Georgs Tag mit einem großen Fest, das im Freien stattfindet. Dieses musste im vorigen Jahr genauso wie das Sommerlager oder der traditionelle Nikolausumzug abgesagt werden. Normalerweise würden auch bereits in der Gruppe die Vorbereitungen für diese Großereignisse laufen, aber es ist noch immer ungewiss, was und ob Veranstaltungen heuer stattfinden können. Die NÖN wollte wissen, wie es der Pfadfindergruppe geht und bat Obmann Philipp Hicker im Gespräch zu einem Lagebericht:

NÖN: Wie geht es den Pfadfindern im Lockdown finanziell damit und wie als Gruppe?

Philipp Hicker: Ich würde sagen, es ist schwierig. Aber es bleibt trotzdem, gerade im Hinblick auf die tollen vergangenen Veranstaltungen und Erinnerungen als Pfadfinder, die Hoffnung, dass alles hoffentlich bald wieder (zumindest eingeschränkt) starten kann. Sorgen macht hier vor allem die lange Pause von Heimstunden, Gruppentreffen, Sommerlagern und natürlich auch den Veranstaltungen.

Wie schaut es mit den Gruppenrat-Treffen bzw. Heimstunden für die Mitglieder aus?

Hicker: Soweit wie möglich konnten zumindest einige Treffen wie der Gruppenrat oder auch der Gilderat bzw. die Vorstandssitzung online abgehalten werden. Auch einige Stufen haben Onlineheimstunden – man muss hier jedoch ehrlich sagen, dass die „echten“ Treffen fehlen und schön langsam alle Beteiligten sehr „online-müde“ geworden sind.

Nachdem die Sportvereine bereits mit den Kindern im Freien trainieren dürfen, könnten auch Heimstunden für die Pfadis im Freien stattfinden?

Hicker: Wie schon im Vorjahr würden wir, sobald es gesetzlich möglich ist, wieder mit den Heimstunden für alle Altersstufen im Freien beginnen. Dies hat wirklich sehr gut funktioniert und wurde auch von den Kindern und Jugendlichen gut angenommen. Wie auch schon im Herbst würden wir dabei natürlich ein Sicherheitskonzept einhalten und bei Bedarf die Kinder und Jugendlichen in kleinere Gruppen aufteilen. Die mittlerweile weit verbreiteten und einfach zugänglichen Testmöglichkeiten wären eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, auf welche wir in Zukunft zurückgreifen könnten.

Normalerweise würden bereits die Vorbereitungen für den St. Georgs Tag laufen: Ist für heuer etwas online geplant?

Hicker: Da es leider nicht absehbar und im Moment doch unrealistisch ist, dass der St. Georgs Tag stattfinden kann, haben wir schon mehrere Alternativen in der Gruppe diskutiert. Auch wenn nichts den echten St. Georgs Tag am Anger ersetzen kann, wird es hoffentlich Möglichkeiten geben, einen kleinen Georgstag „daheim“ zu erleben.

Sollten doch Lockerungen nach Ostern möglich sein - wie schnell könnt ihr Aktionen planen?

Hicker: Da die Situation sehr ungewiss ist und dadurch sehr schwer planbar, haben wir in der Zwischenzeit einige Ideen und Konzepte gesammelt, die je nach Situation dann auch zum Einsatz kommen können. Also ja – die Pfadfindergruppe Laa möchte auf jeden Fall, sobald es wieder mit Sicherheit möglich ist, wieder Aktionen und Veranstaltungen organisieren. Wichtig ist uns vor allem jedoch auch der Zusammenhalt in der Gruppe selbst. Sollte es also wieder möglich sein, dass sich mehrere Personen (im Freien) treffen dürfen, würden wir sowohl im Gruppenrat als auch in der Gilde interne Aktionen planen, um selbst wieder zusammenzufinden.

Stichwort Sommerlager: Wie schaut es heuer aus? Gibt es Ideen, oder ist alles auf Eis gelegt?

Hicker: In Bezug auf ein Sommerlager möchten wir so flexibel wie möglich bleiben und wenn nötig sehr spontan, wenn es die Situation erlaubt, auf Sommerlager fahren – auch wenn es dann zum Beispiel in der Laaer Umgebung oder verkürzt stattfindet. Auf jeden Fall werden wir uns sehr bemühen, dass ein Sommerlager, welches ein Highlight in jedem Pfadfinderjahr darstellt, auf irgendeine Weise stattfinden kann.