190 Mio. Euro für die Laaer Ostbahn

Wenig Neues für die Weinviertler Pendler in der großen Pressekonferenz von Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) zu Maßnahmen rund um die Öffis im Weinviertel:

In den kommenden Jahren sollen 190 Mio. Euro in die Ertüchtigung der Strecke investiert werden: „Damit können mehr Verbindungen angeboten werden, die Fahrzeit wird verkürzt und die Attraktivität der Bahn steigt“, sagt Schleritzko. Am Projekt eines teilweisen zweigleisigen Ausbaus arbeite man weiter und versuche, den auch umzusetzen.

Stichwort laufende Zugausfälle und Verspätungen: Die seien unangenehm, man suche nach Lösungen, sagte Schleritzko.

