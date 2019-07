Warum braucht Laa eigentlich die Bürgerliste proLAA auch nach der Gemeinderatswahl 2020? „Wir haben in den vergangenen Jahren viele Problemfelder aufgezeigt“, sagt die Chefin der Bürgerliste Isabella Zins: „Wir wollen mitgestalten, denn es gibt einige Punkte, die zu ändern wären.“

Im Zentrum von Zins‘ Kritik steht ÖVP-Bürgermeisterin Brigitte Ribisch: „Als erstes wäre der Führungsstil in der Stadt zu ändern“, ist Zins überzeugt: „In Zeiten wie diesen muss man froh sein, wenn sich Menschen engagieren.“ In den Reihen von proLAA fänden sich Experten für viele Fachbereiche und Laaer, die in der Gesellschaft integriert sind. In die politische Arbeit würden sie von der ÖVP-Mehrheit aber nicht einbezogen: „Wenn man als Opposition so ins Winkerl gestellt wird, ist das schon demotivierend“, gesteht die proLAA-Frontfrau.

Wenn sie Bürgermeisterin wird, dann will sie alle Fraktionen in politische Entscheidungen einbinden, sagt Zins, die den Bürgermeisterinnen-Anspruch erhebt, sollte das Wahlergebnis passen. „Bei großen Themen kann eine Person allein nicht alleine alles wissen und entscheiden“, sagt Zins. Themen, wie der Ärztemangel in der Stadt, Umweltschutz und die Gemeindefinanzen müssten von mehreren Schultern getragen werden: „Es wären so viele Ressourcen in der Stadt, die man nutzbar machen könnte“, findet Zins: „Da braucht es ein Gremium von guten Leuten, die das Beste für die Stadt rausholen.“

Personell steht das Kernteam für die Wahl, die voraussichtlich Ende Jänner 2020 stattfinden wird. Aber viele, die sich grundsätzlich engagieren wollten, hätten Angst vor Repressalien. Personalprobleme gebe es trotzdem nicht, versichert Zins.

In der jüngsten Parteizeitung spricht proLAA von „Herzensthemen“ – ein Wording, das sie von der Wolkersdorfer Bürgerliste MIT:uns abgeschaut haben: „Wir sind gut vernetzt mit den anderen Bürgerlisten in der Region“, sagt Zins. Die seien ein Symptom dafür, dass der Führungsstil auch in anderen Gemeinden nicht passe, dass auch dort probiert wird, niemanden mit anderen Ideen aufkommen zu lassen. „Das war 2010 bei uns so und das ist in vielen Gemeinden jetzt so“, sagt Zins.

proLAA sei eben schon früh dran gewesen. Das Wissen teile man jetzt mit anderen Listen: „Es kommen viele, die fragen, wie wir das gemacht haben und holen sich Tipps“, sagt Zins.

In Laa wollen auch die Grünen 2020 mit einer eigenen Liste kandidieren. Und auch das Antreten des von der SPÖ abgeschossenen Vorsitzenden und Stadtrates Christian Nikodym mit einer alternativen SPÖ-Liste steht im Raum: „Wir haben grüne Themen schon von Anfang an“, sagt Zins, begeistert wäre sie in dieser Hinsicht von einer Grün-Kandidatur nicht. Aber sie bekenne sich zur Vielfalt in der Politik.