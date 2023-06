Erster Platz bei Wettbewerb

Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der Jagdhornbläsergruppe Wolfsberg wurde der Wettbewerb einschließlich Gästeklasse in St. Michael im Lavanttal ausgetragen. Insgesamt stellten sich 16 Gruppen, darunter auch Formationen aus anderen Bundesländern wie Oberösterreich, der Steiermark und Niederösterreich der Bewertung. Gegen all diese Konkurrenz setzten sich die Ameiser Jagdhornbläser in der Gruppe B durch: Mit einer herausragenden Leistung gewannen sie den 1. Platz.

„Wir freuen uns sehr über diesen Sieg und möchten uns bei allen Mitgliedern unserer Gruppe für die gute Probenarbeit und für die tolle Leistung bedanken", sind sich Obmann Eduard Partik und der musikalische Leiter Gregor Lehner einig. „Die Teilnahme von Gruppen aus verschiedenen Bundesländern zeugt von der Bedeutung dieses Wettbewerbs."