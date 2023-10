Herausforderungen für die Jägerschaft im Bezirk Mistelbach

Im Bezirk Mistelbach ist bislang kein Wolfsrudel bestätigt - sehr wohl allerdings am Truppenübungsplatz Allentsteig. Außerdem streifen immer wieder auch vereinzelte Wölfe durch den Weinviertler Wald. Für den stellvertretenden Bezirksjägermeister und langjährigen Hegeringleiter Andreas Berger stellt das bisher allerdings kein großes Problem dar: „Das Wolfsrudel in Allentsteig wird wirklich professionell gemanagt und lebt in gutem Miteinander mit dem Heer.“ Besonders interessant hierbei ist auch das Forschungsprojekt des Bundesheeres: Es sind einige Wölfe mit Chips ausgestattet - dadurch kann verfolgt werden, in welchem Raum sie sich aufhalten. Einige Wölfe streifen hier immer wieder sogar bis hinauf nach Polen.

Anders als der Wolf stellt der Klimawandel durchaus ein Problem für die Waldbewohner dar: „Besonders für Niederwild wie Hasen und die Bodenbrüter sind die langanhaltenden Trockenperioden ein großes Problem“, so Berger. Durch die wärmeren Winter sei außerdem ein erhöhter Parasitendruck zu befürchten - besonders gefährlich könnten da unbekannte Parasiten aus den südeuropäischen Ländern sein, die sich auch in unseren Breiten aufgrund der wärmeren Temperaturen heimisch fühlen.

Poysdorf als Positivbeispiel für Jagdgesellschaften in der Region

Zum Jagen gehört nicht nur der Abschuss von Wild: Viel mehr geht es darum, den Wald zu pflegen, Wasser- und Futterstellen in Stand zu halten und falls nötig, verletzte Tiere zu erlösen. Die Jagdgesellschaft Poysdorf unter Jagdleiter Gerhard Doppelhofer legt neben der Jagdtätigkeit selbst und der sogenannten „Hegearbeit“ aber auch noch viel Wert auf den traditionell kulturellen Wert der Jagd. „Die Jagd gehört immerhin zu den ältesten Aktivitäten der Menschen“, erklärt Doppelhofer.

Beispielsweise präsentiert sich die Jägerschaft bei der langen Nacht der Kellergassen mit verschiedenen Wildtierspezialitäten. „Für uns ist besonders wichtig, den Wert des Wildes als wertvolles Nahrungsmittel hervorzuheben. Es ist nicht nur sehr bekömmlich, sondern mit dem hohen Eiweißgehalt auch sehr gesund“, sagt Doppelhofer. Außerdem sei Wild wahnsinnig vielseitig: Von Pasteten bis zur Wildwurst kann es auf viele verschiedene Arten verarbeitet werden. Doppelhofer ist hier auch froh um die gute Zusammenarbeit mit der Gastronomie.

Manfred Schulz, Bürgermeister von Gnadendorf und Obmann der Genussregion „Weinviertler Wild“, allerdings gibt zu denken: „Wildbret wird weit unter dem Wert verkauft. Das finde ich sehr schade, wenn man bedenkt, wie viel Mühe und Arbeit hinter gutem Wildfleisch steckt.“ Den großen Aufwand merkt man auch in Poysdorf. Die Jagdgemeinschaft hat nämlich, um hier die gute Qualität und die ideale weidgerechte Verarbeitung sicherzustellen, eine moderne Wildkammer neu geschaffen.

Gerhard Doppelhofer ist hier besonders stolz auf den Jagdnachwuchs, der bei der Entstehung der Wildkammer maßgeblich beteiligt war. Denn dank der strengen Vorschriften hinsichtlich der Kühlkette muss Wild so rasch wie möglich in die Kühlkammer, wo es dann fachgerecht zerwirkt wird. Damit hat es auch den Geschmack verloren, der früher typisch für Wild war: Das sogenannte Hautgout, ein würziger, scharfer Geschmack, der nichts anderes als der beginnende Fäulnisprozess war.