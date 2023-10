Jagen ist keine Männersache

NÖN: Was ist das Reizvolle daran, Jägerin zu sein?

Conny Schütz: Ganz klar die vielen wunderbaren Anblicke in der Natur, die man im Rahmen der Jagd, beispielsweise bei einem Ansitz, noch intensiver genießen kann. Natürlich auch, dass ich ganz klar weiß, woher das Fleisch, das am Sonntag auf unserem Griller brutzelt, kommt, weil ich vom Schuss bis zum Verarbeiten in der Küche alles selbst erledige.

NÖN: Mittlerweile sind 20 Prozent der Jäger weiblich: Wie wird man als Frau in dieser Männergesellschaft aufgenommen?

Schütz: Ich bin nun seit acht Jahren Jägerin. In den ersten Jahren gab es da schon auf Gesellschaftsjagden ein paar skeptische Blicke, vor allem von der älteren Generation. Aber mittlerweile gibt es fast keine Jagd mehr, an der ausschließlich Männer teilnehmen. In meiner Jagdgesellschaft hingegen war das nie Thema, ich wurde von Tag eins an herzlichst als Mitglied aufgenommen.

NÖN: Wie intensiv betreiben Sie die Jägerei und was ist Ihnen dabei besonders wichtig?

Schütz: Mehrmals die Woche – aber damit meine ich jetzt nicht, dass ich mehrmals die Woche ausschließlich Tiere bejage, sondern „Das Gesamtpaket Jagd“. Dazu gehören unter anderem Reviergänge, Tränken und Fütterungen befüllen und Wildschadenreduzierung genauso wie Kitzrettung oder das Bergen bzw. Erlösen eines Tieres nach einem Wildunfall. Wichtig ist mir dabei vor allem die Weidgerechtigkeit.

NÖN: Jagd wird ja von vielen als reines Rumschießen reduziert. Wie kann die Jägerschaft es schaffen, ihre Gegner zu überzeugen, dass Jagd mehr hegen als jagen bedeutet?

Schütz: In dem wir Jäger und Jägerinnen versuchen, eher aufzuklären anstatt zu belehren. Wir sollten offen sein für Gespräche, gerade wenn es um Unverständnis für die Jagd geht. Ich persönlich finde, dass hier auch vom Landesjagdverband und von der Jägerschaft selbst bereits gute Öffentlichkeitsarbeit geleistet wird. Wir sind zum Beispiel regelmäßig in Schulen, bei Ferienspielen oder diversen Veranstaltungen vertreten, nicht um jemanden für die Jagd anzuwerben, sondern ganz klar um zu zeigen, wie umfangreich die Jagd eigentlich ist. Außerdem ist es ganz wichtig, dass sich jeder Jäger dessen bewusst ist, dass er mit seinem Tun und Handeln das Gesamtbild der Jägerschaft prägt.

NÖN: Stoßen Sie manchmal auf Unverständnis, wenn Sie sagen, dass Sie Jägerin sind?

Schütz: Ja, aber in den letzten Jahren deutlich weniger. Das Interesse an der Jagd wird zunehmend größer. Das merke ich vor allem auch daran, dass viele junge Menschen sich dazu entscheiden, die Jagdprüfung zu machen, obwohl sie es nicht wie viele andere quasi schon „in die Wiege gelegt“ bekommen haben.

NÖN: Wie können Sie sich erklären, dass die Jagd trotzdem immer wieder auch für negative Schlagzeilen sorgt?

Schütz: Einerseits, weil es natürlich wie überall anders auch schwarze Schafe gibt - andererseits, weil man heutzutage so schnell wie noch nie über Social Media unhinterfragt irgendeinen Müll verbreiten kann. Kleines Beispiel: Du machst als Jäger im Sommer bei der größten Hitze Heu und führst es bei eisiger Kälte aus, damit das Wild Äsung hat. Auf Facebook und Co. wird dann gepostet, dass die armen Tiere angelockt werden, um geschossen zu werden. Dass Rehe aber ab Jänner gar keine Schusszeit mehr haben, weiß dann niemand. Diese Liste an Beispielen könnte ich endlos fortführen.