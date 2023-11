Hegering Fallbach feierte Hubertusmesse heuer in Loosdorf

Der Hegering Fallbach feierte eine stimmungsvolle Hubertusmesse in der Pfarrkirche in Loosdorf. Diese wurde von Pfarrer Lukas Rihs zelebriert und musikalisch umrahmt von den Jagdhornbläsern unter Hornmeister Gerhard Moravec. Hegeringleiter Reinhard Lehner bedankte sich bei der anwesenden Ortsbevölkerung für die Teilnahme an der Messe, vor allem aber bei der Jagdgesellschaft Loosdorf unter Jagdleiter Karl Egle für die Organisation der Streckenlegung und der anschließenden Agape.

Der Hegering Fallbach feiert jedes Jahr die Hubertusmesse, jeweils in einer anderen Jagdgesellschaft. Die Messen sind immer sehr gut besucht, sei es von der Jägerschaft als auch von der nichtjagenden Bevölkerung. Diese Teilnahme zeigt die Verbundenheit und Akzeptanz der Jagd in den jeweiligen Ortschaften.