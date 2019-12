Jahreswechsel 2020: Was wird im neuen Jahr auf uns zukommen, was wird es bringen?

Wahlen : Fix ist, dass es nach der Gemeinderatswahl 2020 am 26. Jänner zumindest zwei neue Bürgermeister geben wird: Denn Erna Rauscher in Neudorf im Weinviertel und Herbert Harrach in Wildendürnbach (beide ÖVP) werden nicht mehr kandidieren. Die neuen Ortschefs könnten dann aber der konstituierenden Sitzung Stephan Gartner und Manuela Leisser heißen - immer vorausgesetzt, die Wähler geben der ÖVP in beiden Gemeinden wieder eine Mehrheit.

Abgesehen von der Gemeinderatswahl stehen uns 2020, außer Bauernkammer- (1. März), Wirtschaftskammer (2. bis 4. März) und Landarbeiterkammerwahl (17. Mai), voraussichtlich keine Wahlen ins Haus.

Klimaschutz : Mehr beschäftigen wird uns da das Thema Klimaschutz: Mehrere Gemeinden haben bereits angekündigt, ihre Beschlüsse klimafit gestalten zu wollen.

Die Stadt Laa legte ein dickes Klimamanifest vor, in Mistelbach ist man gerade dabei, einen Klima-Arbeitskreis einzurichten bzw. ihm die entsprechenden Rahmenbedingungen zu geben.

Dass Maßnahmen notwendig sind, wissen die Bürgermeister längst: Denn in jeder Gemeinde werden Rückhaltebecken und Hochwasserschutzmaßnahmen umgesetzt - Antworten auf die sich verändernden Klimabedingungen im Weinviertel.

Mega-Bewerb für FF: Für die Feuerwehren wird das Highlight des Jahres das Landesfeuerwehr-Jugendlager in Neuruppersdorf sein: Von 9. bis 12. Juli werden an die 6.000 Jugendlichen ins nördliche Weinviertel kommen, gemeinsam campieren und sich den sportlichen Wettkämpfen stellen. Das Jugendlager mit der gesamten Infrastruktur - die Gemeinde Wildendürnbach selbst hat knappe 1.600 Einwohner - wird eine Mega-Herausforderung für die organisierende Feuerwehr werden. Unterstützung bekommen sie natürlich vom Landesverband, der dafür sorgt, dass das Lager samt Infrastruktur aufgebaut wird.

Die Gemeinde Wildendürnbach muss hier nur für Wasserzu- und Abwasserableitung sorgen. Damit die Wettkämpfe auch gelingen, wird die FF Neuruppersdorf vom gesamten FF-Bezirk unterstützt werden. Die Vorbereitungen für das Event laufen seit Monaten und werden auf der Homepage der FF Neuruppersdorf dokumentiert.

Alpkhan Photography/ www.Shutterstock.com Das MAMUZ Mistelbach wird sich dem prähistorischen, mittelamerikanischen Volk der Maya widmen.

Weltkulturerbe : Ein großer Tag wird der Sonntag des Mistelbacher Bezirkshauptstadtfestes werden: Dann wird nämlich gefeiert, dass die ehrwürdige Tradition des „Lad‘ umtragens“ der Hauerinnung zum immateriellen Kulturgut der UNESCO ernannt wurde.

Kulturell steht uns wieder ein vielfältiges Programm ins Haus: Das MAMUZ Mistelbach widmet sich dem präkolumbianischen Volk der Maya (Eröffnung 21. März), im MAMUZ Schloss Asparn gibt´s die Sonderausstellung „Achtung Baustelle: Bauen und Wohnen im Mittelalter“ (Eröffnung 18. April) und das nitsch museum zeigt ab 31. Mai „Hermann Nitsch - Neue Arbeiten“.

zVg Michael Rosenbergs „FilmhofWeinviertel“ in Asparn präsentiert einen Klassiker: „Pension Schöller - reloaded“.

Musikalisch wird das Jahr 2020 ein gutes: Der A Capella Chor Weinviertel spielt im Mistelbacher Stadtsaal (20. März bis 4. April) das Lloyd-Webber-Musical „Joseph and the amazing technicolor dreamcoat“ in deutscher Fassung, im Filmhof Weinviertel in Asparn gibt es heuer „Pension Schöller - reloaded“, eine Adaption des Komödienklassikers (Premiere 23. Juni), auf der Staatzer Felsenbühne wird heuer „Sister Act“ mit Stella Jones und Andy Lee Lang (Premiere: 24. Juli) gezeigt. Die Nachfrage nach Karten ist enorm: Binnen kurzer Zeit waren 10.000 Tickets verkauft.

In Europas kleinstem Opernhaus im Maulpertschsaal im Schloss Kirchstetten wird „Il signor Bruschino“, eine opera buffa von Gioachino Rossini gespielt (Premiere 1. August) und im Schloss Poysbrunn gibt‘s feines Kindertheater beim Märchensommer mit „Schneewittchen - neu verzwergt“ (Premiere 9. Juli). Für alle Festivals zahlt es sich aus, rechtzeitig Karten (www.NÖN.at/ticketshop) zu besorgen.