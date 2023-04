Bullendorf: KVV plant schon wieder Feste

Obmann Heinrich Traindl konnte neben dem Vereinsvorstand und zahlreichen Mitgliedern auch den Bürgermeister Josef Tatzber, die Gemeinderäte Herwig Krammer, Michael Bammer, Adi Graf und Josef Kohzina sowie den Ehrenobmann Heinrich Österreicher und den Ehrenfunktionär Ernst Wiesinger begrüßen.

Der Bürgermeister bedankte sich in seinen Grußworten unter anderem für die zahlreichen Aktivitäten des Vereines zur Freude und zum Vorteil der Ortsbevölkerung sowie zum Wohle der Natur und zur Verschönerung des Ortsbildes von Bullendorf.

In der Jahresvorschau wurden neben mehreren geplanten Verschönerungsprojekten auch die Abhaltung des traditionellen Kellergassenfestes, ein Generationen-Festes mit DJ sowie der beliebte Adventzaubers in der Kellergasse Fuchsenweg in Aussicht gestellt.

