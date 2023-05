Jahreshauptversammlung Johann Lehner wieder ÖKB-Obmann

Lesezeit: 2 Min WH Waltraud Hochleithner

Neuwahlen und Ehrungen bei der Jahreshauptversammlung des ÖKB Ortsverbandes Schrick. Foto: ÖKB Schrick

V on den Mitgliedern wurde Johann Lehner in seiner Funktion als Obmann des ÖKB Ortsverbandes Schrick in seiner Funktion wieder einstimmig bestätigt.