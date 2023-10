Wilfersdorfer Kulturverein hat nun zwei Neue im Vorstand

Die Jahreshauptversammlung des KTV (Kultur- und Tourismusvereins) Liechtensteinschloss Wilfersdorf war nicht nur gut, sondern auch prominent besucht. Der Vereinsvorstand mit Obmann Horst Obermayer an der Spitze konnte sich über einen voll besetzten Festsaal freuen. Zwei Nachbesetzungen mussten waren im Gremium fällig.

Schriftführerin Petra Rutschka und Kassier-Stellvertreter Paul Eldib sind die Neuen im Vereinsvorstand. Der Vorstand sieht nun wie folgt aus: Obmann Horst Obermayer und Irene Hertl, Schriftführer Petra Rutschka und Dagmar Huysza, zuständig für die Kassa sind Rudi Stur und Pauli Eldib. Als Kassaprüfer wurden Christine Kohzina, Gerhard Strasser und Josef Bold eingesetzt.

Obmann Horst Obermayer hob in seinem Tätigkeitsbericht besonders hervor: „Musik auf dem Fahrrad“, diverse Vernissagen, „Betty Bernstein“, die Teilnahme am Korso in Mistelbach anlässlich des 100-jährigen Jubiläums Niederösterreichs, den „Kultur Herbst“, „Willi und Wilma“ in der Kellerröhre, den „Streichheurigen“, den Besuch im Museumszentrum Mistelbach mit Künstler Robert Michele und das Schlossfestival.

2024 startet die Saison am 1. April

Im Zuge der Programmvorschau auf kommendes Jahr wurde auf den Saisonstart am 1. April hingewiesen. In der Kellerröhre werden wieder Willi und Wilma die jüngsten Besucher begeistern. Es folgt das grenzüberschreitende „Musik auf dem Fahrrad“. Am 11. Juli gibt es den Sommerabend im Schloss. Es sind zahlreiche Vernissagen, Lesungen und Schlossführungen geplant. Beim Schlossfestival vom 28. Juni bis 6. Juli steht die Operette „Die Fledermaus“ am Programm. Der Kulturherbst startet am 5. September. Anlässlich des 40-jährigen Bestandsjubiläums des Heimatmuseums wird es 2025 eine besondere Veranstaltung geben.

Unter den zahlreichen Teilnehmern der Jahreshauptversammlung waren auch: Bürgermeister Josef Tatzber, Vizebürgermeister Gerhard Strasser, Altbürgermeister Anton Döltl, KTV-Ehrenobmann Hans Huysza, Gemeinderätin Beate Bauer, Gemeinderat Josef Kohzina, Seniorenobmann Richard Hartenbach, Pensionistenobmann Hans Lamprecht und Ehrenobmann Leopold Schneider (Musikverein Wilfersdorf und Umgebung).