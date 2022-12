Die zehn prägendsten Ereignisse des Jahres im Bezirk Mistelbach

Werbung

Streit um's gemeinsame Sammelzentrum

Im Februar werden die Pläne klarer, wonach der Abfallverband GAUL doch sein schon länger geplantes Konzept mit zwei zentralen Wertstoffsammelzentren für die zehn Gemeinden des Landes um Laa umsetzen will.

Hintergrund der Pläne: Nicht alle Sammelzentren im Verbandsgebiet sind auf dem Stand der Technik, zudem gibt es den Druck seitens des Landes NÖ, bei Neubauten auf gemeindeübergreifende Projekte zu setzen. Erreicht wird das mit einer entsprechenden Staffelung der Förderung. Zudem wird ab 2025 der Sperrmüll noch intensiver getrennt, was bei einigen ASZ zu Platzproblemen führt.

Im Land um Laa sollen demnach zwei Wertstoffsammelzentren, eines in Unterschoderlee und eines an der Laaer Südumfahrung (Kreuzung Ungerndorfer Straße) entstehen. Was wird es dem Verband kosten? Die Teuerungswelle macht Schätzungen schwer, im Gaul geht man von 1,7 Mio. Euro aus.

Aber nicht in allen Gemeinden ist die Begeisterung dafür groß: Die einen haben erst jüngst viel Geld in ihr bestehendes Abfallsammelzentrum gesteckt, in Gnadendorf deponiert die Bürgerliste Gnadendorfer Demokragen GnaDe ab März, dass sie doch lieber ihr eigenes ASZ behalten wollen statt zehn Kilometer ins nächste Wertstoffsammelzentrum zu pendeln.

Im September hat die GnaDe genügend Unterschriften gesammelt und initiiert eine Volksbefragung, die am 4. Dezember ein eindeutiges Ergebnis bringt: 75,5 Prozent der Gnadendorfer sind dafür, dass das ASZ am bisherigen Standort bleibt. Bürgermeister Manfred Schulz (ÖVP), ein Verfechter der GAUL-Lösung, muss sich zerknirscht dem Votum beugen.

Was bedeutet das für die Gemeinde? Ausgaben: Damit das ASZ am Stand der Technik ist, sind Investitionen von 55.000 Euro notwendig, wie ab 2025 weitergemacht werden soll, ist offen. Eine Studie hatte attestiert, dass der Platz am jetzigen Standort zu klein sei.

Das ASZ Gnadendorf bleibt, auch wenn der GAUL eigene, zentrale Wertstoffsammelzentren bauen wird. Wie hohe Kosten auf die Gemeinde zukommen werden, ist derzeit noch nicht absehbar. Foto: NÖN

Umstrittene Platzgestaltung

Streit um den Niederkreuzstettner Kirchenplatz. Dieses Projekt ist politischer Dauerbrenner in der Gemeinde: Im Vorfeld hatte es bereits einen Bürgerbeirat gegeben, der sich mit der künftigen Gestaltung des zentralen Platzes zwischen Kirche, Gemeinde, Nahversorger und Wirtshaus auseinandersetzen sollte.

Was die dort eingebunden Bürger stört: Die Gemeinde hatte ein Gemeindegrundstück neben „Harrys Gerüchteküche“ an die gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft GEBÖS übergeben. Die Grobplanungen liefen bereits, mit Infos blieben GEBÖS und Bürgermeister Adi Viktorik (ÖVP) aber sparsam – sehr zum Ärger der oppositionellen ÖVP, die auch bei dieser Planung ein Gesamtkonzept für den ganzen Platz einforderte. Viktorik wiederum konterte, er könne keine Infos geben, die nicht fix seien.

Anfang September präsentierten dann GEBÖS und Gemeinde die Pläne - eine Stunde vor jener Sitzung, in der auch der Baurechtsvertrag mit dem Bauträger geschlossen hätte werden sollen: Geplant sind 28 Wohneinheiten und Raum für zwei Ordinationen in zwei Baublöcken. Die Höhe des neuen Hauses soll nicht höher sein, als das Nachbarhaus von „Harrys Gerüchteküche“.

Umstritten: Das GEBÖS-Haus am Kreuzstettner Kirchenplatz. Foto: Michael Pfabigan, Grafik: GEBÖS

Eine Kapelle für den Buschberg

Es war ein Herzensprojekt der Berg- und Naturwacht Buschberg: Mit viel Eigeninitiative bauten sie eine Franz-von-Assisi-Kapelle am Weg zur Buschberghütte bzw. zum Gipfel des höchsten Berges des Weinviertels im Burgfried von Phyra, sogar eine 38 Zentimeter große Glocke wird dafür gegossen. Ende September wird sie feierlich gesegnet.

Binnen kurzer Zeit gebaut: Die neue Assis-Kapelle am Buschberg. Foto: Josef Christelli

Filmhof wechselte Besitzer

Asparn: Aus für den Filmhof. Schock in der Kulturszene: Nach der Scheidung des Künstler- und Unternehmerpaares Monika Langthaler und Michael Rosenberg sperrt Anfang April der Filmhof Weinviertel, Schauplatz für Sommertheater, Kino und Konzerte. Die sich in die Länge ziehenden Verkaufsverhandlungen rund um die Anteile von Rosenberg, eine Gruppe um Langthaler würde gerne kaufen, Rosenberg ziert sich aber, führen dazu, dass das Sommertheater ganz abgesagt und die Konzerte vorerst für andere Locations geplant werden. Erst knapp vor Saisonbeginn gibt es eine Einigung mit Langthaler, dass zumindest die Konzerte am Filmhofareal stattfinden können.

Ungewisse Zukunft: Der Filmhof Weinviertel in Asparn wechselte seinen Besitzer. Foto: Ingrid Fröschl-Wendt

Wie geht es weiter? Monika Langthaler hat sich eine Nachdenkpause verordnet.

Süße Hunde gerettet

Fünf Rottweiler, vier Huskys und zwei Husky-Welpen fand die Polizei mit der Amtstierärztin und Mitarbeitern des Tierheims „Dechanthof“ in einem Wohnhaus in Wulzeshofen: Sie waren allesamt nicht artgerecht untergebracht und nicht ordnungsgemäß versorgt. Sie waren Teil eines illegalen Welpenhändlerringes, der Mitte Februar aufgeflogen war. Im Juli standen vier Serben deswegen vor Gericht, eine Frau wurde zu 21 Monaten Haft verurteilt.

Gerettet: Diese drei süßen Huskys stammen aus einer illegalen Welpenzucht. Foto: Tierheim Dechanthof

Reger Bürgermeister-Wechsel

Gleich in acht Gemeinden wechseln im Jahr 2022 die Bürgermeister: In Großebersdorf folgt Fritz Haindl dem im Juni verstorbenen Bürgermeister Herbert Gschwindl, in Pillichsdorf wechselt der Vorsitz im Gemeinderat nach einer neuerlichen Gemeinderatswahl: Mit wenigen Stimmen Vorsprung holt sich die ÖVP die Gemeinde zurück, Florian Faber löst Erich Trenker als Ortschef ab.

Ende Jänner geben die Bürgermeister von Niederleis und Großharras, Leopold Rötzer und Josef Kindler ihre Rücktritte bekannt, ihnen folgen Klaus Mantler und Rudolf Dötzl.

Im April geht Hausbrunns Bürgermeister Johann Führmann nach zwölf Jahren, der Gemeinderat wählt den Quereinsteiger Mario Gaider als neuen Bürgermeister. Mit 2. Mai legt Alois Mareiner in Gaubitsch sein Amt zurück, ihm folgt Franz Popp.

Im Juni gibt Poysdorfs Bürgermeister Thomas Grießl überraschend seinen Rücktritt bekannt: Er will sich als Geometer selbstständig machen, Stadt- und Firmenchef gleichzeitig sei zuviel, sagt er. Josef Fürst wird neuer Stadt-Chef der Weinstadt Poysdorf.

Vorerst letzter Bürgermeisterwechsel: Franz Wagner in Großkrut geht in Pension und macht Platz für Klaus Schütz.

Nahversorger statt Spar-Markt am Stadtplatz

Der Laaer Spar-Markt am Stadtplatz schloss Pforten, jetzt kommt Michael Schuster. Dass die Spar-Filiale im Juni zum letzten Mal Lebensmittel verkaufte, traf viele mitten ins Herz. Unterschriftenlisten und kleine Protestaktionen halfen nichts: Die Handelskette baute stattdessen eine neue Zweigstelle am LaaPlus-Areal auf. Bürgermeistern Brigitte Ribisch versprach, einen neuen Betreiber finden zu wollen. Seit November ist bekannt: Michael Schuster will am ursprünglichen Supermarkt-Standort am Stadtplatz einen Vollsortiment-Nahversorger einrichten. Wer sein Handelspartner ist und ihn beliefert wird, ist noch nicht bekannt.

Bürgermeisterin Brigitte Ribisch mit Michael Schuster (2.v.l.). Foto: Stadtgemeinde Laa

Hartnäckigkeit zahlt sich aus: MRT, Labor, Fachhochschule

Wenn Alfred Weidlich, streitbarer Alt-Bürgermeister von Mistelbach etwas aus seiner langen politischen Tätigkeit gelernt hat, dann ist es Hartnäckigkeit: Seit 2018 setzt er sicher für einen Kassenvertrag für ein Institut für Magnetresonanzuntersuchungen in Mistelbach ein. Und auch die Öffnung des seit Corona geschlossenen Blut-Labors des Landesklinikums für externe Kassenpatienten ist ihm ein Anliegen.

Während Weidlich medialen Druck macht, sitzt Bürgermeister Erich Stubenvoll mit Land NÖ, Landesgesundheitsagentur und ÖGK am Verhandlungstisch: Im Oktober wird bekannt gegeben, dass man kurz vor der Einigung stehe, was die Öffnung der Laborambulanz für externe Patienten stehe. Der anvisierte Öffnungstermin Mitte November kann aber nicht eingehalten werden, noch wird verhandelt.

Einigung auf einen Kassenvertrag zwischen ÖGK und Landesgesundheitsagentur: Künftig können auch externe Patienten den MRT nutzen. Foto: Michael Pfabigan

Gelungen ist eine Einigung allerdings in Sachen Kassenvertrag für Landesklinikum für MRT-Untersuchungen auf Krankenschein: Anfang Dezember wird die entsprechende Einigung präsentiert. Bisher mussten Patienten entweder in ein Kassen-Institut nach Gänserndorf, Stockerau oder Wien fahren oder ein Privatinstitut aufsuchen. Ein zusätzlicher Kassenvertrag für das Weinviertel ist im Großgeräteplan des Bundes nicht vorgesehen, weshalb die Krankenkasse auch keinen Vertrag mit dem lokalen MRT-Institut schließen kann.

„Ein erster Schritt“, sagt Weidlich: „Aber ich glaube nicht, dass der Klinik-MRT den gesamten Bedarf decken kann. Wir bauchen aber weiterhin ein Kassen-MRT-Institut.“

Während beide Einigungen in erster Linie mehr Arbeit für die ohnehin schon überlasteten Mitarbeiter des Landesklinikums bedeuten, gelingt ein wahrer Meilenstein für das Schwerpunktkrankenhaus: Seit September läuft die Außenstelle der IMC-FH Krems mit den ersten 23 Studenten im Bachelor-Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege. Damit ist die Ausbildung des gehobenen Pflegedienstes in Mistelbach, der letzte DGKS-Lehrgang läuft im Sommer 2023 aus, gesichert. die IMC-FH Krems peilt übrigens weitere Fachhochschullehrgänge in Mistelbach an. Ein richtiger FH-Campus soll entstehen.

Kaserne wird am Stadtrand neu gebaut

Mistelbach: Neue Kaserne statt Bastlerhit. Die Bolfras-Kaserne ist 85 Jahre alt. Und der Zustand des Heeres darin nicht viel besser. Das zeigt ein NÖN-Lokalaugenschein im Juli: 48 Jahre alte Pinzgauer im Fuhrpark mit denen in der Betriebstankstelle gar nicht getankt werden kann, weil sie mit Benzin fahren, es dort aber nur Diesel gibt, eng gestapelte Fahrzeuge in den Garagen, Werkstätten, bei denen an den Wänden der Bewährungsstahl heraus schaut und versprochene moderne Ausrüstung, auf die man seit zehn Jahren wartet. Statt Geld in das Kommandogebäude mit Shabby Chic zu investieren, lässt Kommandant Hans-Peter Hohlweg die Soldatenunterkünfte sanieren.

Bastlerhit Bundesheer: Die Bausubstanz in der Bolfraskaserne ist teilweise inferior, die Pinzgauer sind fast 50 Jahre alt. Foto: Michael Pfabigan

Beschwerden über Lärmbelästigung gibt es auch immer wieder mit den Nachbarn, ungünstig war auch immer die Teilung des Geländes in separate Werkstätten- und Kasernen-Teil. Ende November überraschen dann Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit der Ankündigung, dass ab 2025 eine neue Kaserne am Truppenübungsplatz Totenhauer im Norden der Stadt errichtet werden soll. Das bisherige Kasernengelände soll der Stadtentwicklung übergeben werden. Das Bundesheer würde hier 150 Mio. Euro investieren.

Eine Ankündigung, die auch auf Gegenwind stößt: Denn der Totenhauer ist kaum erschlossen und wegen seiner Naturbelassenheit eine Biodiversitätszone. Ungeklärt ist auch die verkehrstechnische Anbindung der neuen Kaserne.

Poysdorferin gewann "das größte Talent"

Showrunner Andy Marek war schon vom Casting an überzeugt, dass die in Poysdorf und Prag lebende Künstlerin Marlene Wilfing alias Marley Wildthing das Zeug für den Sieg hat, am 18. November holt sich die 30-Jährige den Sieg bei „Die NÖN sucht das größte Talent“. Was den Tag doppelt besonders für Wilfing macht: Zeitgleich erscheint auch ihr erstes Album. Das Preisgeld wird sie in ihr zweites Album-Projekt investieren.

Marlene Wilfing alias Marley Wildthing gewann die heurige Ausgabe von "Die NÖN sucht das größte Talent". Im Bild mit Showrunner Andy Marek. Foto: Erich Marschik

Mehr dazu

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.