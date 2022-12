Die zehn prägendsten Sport-Ereignisse des Jahres im Bezirk Mistelbach

Werbung

Weltmeistertitel in Kalifornien

856 Kilometer! Was so mancher Autofahrer pro Monat an Distanz zurücklegt, spult der Wolkersdorfer Philipp Kaider (37) Anfang November binnen einem Tag ab – auf dem Fahrrad. Der Extremsportler nimmt die 24-Stunden-Zeitfahr-Weltmeisterschaft in den USA in Angriff und schlägt in der Wüste Kaliforniens die ganze Welt – er holt die Goldmedaille. Nur Weltrekordler Christoph Strasser schaffte mit 886 Kilometern (2016) und 913 Kilometern (2018) schon einmal mehr. Kaider ist überglücklich: „Dieser Titel bedeutet mir sehr, sehr viel. Es war schon immer ein Traum von mir, hier dabei zu sein und das Rennen zu gewinnen.“

Mit seinen Betreuern Christian Vogt (l.) und Martin Müllner (r.) ballt Philipp Kaider in Kalifornien die Weltmeister-Faust. Foto: privat

Männersdorfer sagt Adieu

13 Monate nach ihrem historischen Einzug in ein WM-Finale im Kunstturnen beendet die Obersdorferin Marlies Männersdorfer im November ihre Karriere. Die Mittzwanzigerin, die zuletzt in Vorarlberg lebte und trainierte, begründet den Knalleffekt in der österreichischen Turnszene mit gedämpfter Motivation: „Ich habe in den letzten Wochen und Monaten bereits gespürt, dass es für mich nicht mehr so ist wie früher. Das Feuer hat nicht mehr so gebrannt, wie es notwendig ist.“ Die Heeressportlerin kann sich zwölf Staatsmeistertitel, drei EM- und vier WM-Teilnahmen auf die Fahnen heften.

Nach vielen erfolgreichen Jahren zieht Kunstturnerin Marlies Männersdorfer einen Schlussstrich unter ihre Karriere. Foto: Simone Ferraro

Dicke Luft zwischen Wolkersdorf und Korneuburg

Die Kicker des SC Wolkersdorf mischen dank einer bärenstarken Hinrunde zur Saisonhälfte der 2. Landesliga Ost im Titelkampf mit. Dass man es mit Tabellenführer Korneuburg aufnehmen kann, beweist Rot-Weiß auch im direkten Duell im Oktober. Der SCW lässt sich weder von den vielen Provokationen und Konflikten am Spielfeld beeindrucken, noch vom Rückstand in Hälfte zwei. Thomas Hochmeister besorgt nur kurz darauf nach einer Ecke den Treffer zum verdienten 1:1-Endstand.

Die Spieler von Korneuburg und Wolkersdorf geraten im Spitzenspiel im Oktober gleich mehrmals aneinander. Foto: David Aichinger

Baltram stemmt den Pott

Zum zweiten Mal in seiner Karriere bejubelt der Wolkersdorfer Eishockey-Crack Florian Baltram (25) im April den Meistertitel in der ICE Hockey League, Österreichs höchster Liga – wie schon 2016 wieder mit Red Bull Salzburg. Der Traum von der A-Weltmeisterschaft mit dem Österreichischen Nationalteam platzt kurz darauf allerdings einmal mehr, diesmal wegen einer Coronainfektion, die Baltram kurz vor dem Turnier außer Gefecht setzt.

Nach sechs langen Jahren stemmt Florian Baltram mit Red Bull Salzburg wieder den Meisterpott. Foto: GEPA pictures/Edgar Eisner

Abschied nach 20 Jahren

Zwei Jahrzehnte lang pendelte Petr Fiala zwischen Olmütz und Asparn an der Zaya, um für den dort beheimateten ASV zu kicken. Keine Kleinigkeit, trennen die beiden Orte doch mehr als 160 Kilometer. Im Juli sagt der Legionär mit 42 Jahren endgültig Adieu, der Verein, der aktuell in der 2. Klasse Weinviertel Nord spielt, organisiert im Rahmen des Sportfests ein hochverdientes Abschiedsspiel.

Nach 20 Jahren beim ASV Asparn wird Petr Fiala (3. v. r.) im Juli verabschiedet. Foto: privat

Mit 15 Jahren am Thron

Nur sieben Monate nach ihrem Debüt in der höchsten Basketball-Liga Österreichs gewinnt Victoria Matzka mit den Klosterneuburg Duchess am 1. Mai die Meisterschaft, und das mit gerade einmal 15 Jahren. Auch den Cup-Pokal stemmt die Mistelbacherin, die aus dem Mustangs-Nachwuchs stammt, davor schon. Im Sommer führt sie dann auch noch das Österreichische U16-Nationalteam bei der B-Europameisterschaft in Montenegro als Kapitänin aufs Feld.

Die erst 15-jährige Victoria Matzka (ganz links) darf mit den Klosterneuburg Duchess ihren ersten Meistertitel bejubeln. Foto: Filippovits

Harlekine gewinnen Laufcup

Erstmals seit dem Jahr 2019 kann der Raiffeisen Weinviertler Laufcup wieder in gewohnter Form über die Bühne gehen. Dominiert wird er von zwei Akteuren vom Mistelbacher Klub LAC Harlekin: Die Drösingerin Anna Dersch gewinnt zwar nur zwei Tageswertungen, darf aufgrund ihrer zahlreichen Stockerlplätze im Oktober aber dennoch den Sieg in der Gesamtwertung bejubeln. Neben ihr steht der Mistelbacher Alexander Gube ganz oben am Treppchen, der das in den Herrenbewerben aber schon gewohnt war. Neunmal ist er 2022 am Start der einzelnen Rennen, sechsmal läuft er als Erster durchs Ziel.

Die Gesamtsieger im Weinviertler Laufcup heißen diesmal Alexander Gube und Anna Dersch. Foto: Johann Newetschny

Großengersdorf meldet sich zurück

Nach der USG Paasdorf/Atzelsdorf und dem USV Kettlasbrunn haut im Sommer auch der SC Großengersdorf den Hut drauf, die Grün-Weißen ziehen sich vom Spielbetrieb im Niederösterreichischen Fußballverband zurück. Die Gefahr der Vereinsauflösung vor Augen, findet sich im Dezember aber ein neuer Vorstand, der sich zum Ziel setzt, im Sommer 2023 in die Meisterschaft zurückzukehren. Paasdorf ist das bereits gelungen, der Verein arbeitet nun mit Hüttendorf zusammen.

Der SC Großengersdorf hört im Juni auf, will ab 2023 aber wieder Gäste auf seiner Sportanlage begrüßen. Foto: David Aichinger

Olympiasieg bestätigt

Die Niederkreuzstettnerin Anna Kiesenhofer zeigt auch ein Jahr nach ihrem sensationellen Sieg im olympischen Straßenrennen von Tokio auf. Die 31-Jährige fährt bei der Europameisterschaft im Einzelzeitfahren im August in Deutschland auf Rang fünf. Deutlich länger ist die Anreise im September, denn die WM steigt in Australien. Platz zehn ist für Kiesenhofer beim vierten Antritt das beste Resultat.

Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer zeigt auch im Jahr 2022, wie schnell sie unterwegs ist. Foto: ÖRV/R. Eisenbauer

Premiere in der Landesliga

Paasdorfs Frauenfußballmannschaft entscheidet sich nach dem überlegenen Meistertitel in der Gebietsliga Nordwest-Weinviertel dafür, die Herausforderung Landesliga anzunehmen. Im ersten Halbjahr tut sich das Team von Manuela Kurzweil allerdings schwer, es holt vier Punkte aus elf Spielen und überwintert an der letzten Position. Negativer Ausreißer ist die 1:11-Abfuhr am heimischen Rasen gegen St. Georgen/Leys im Oktober, am erfreulichsten der 2:1-Heimsieg gegen Bad Vöslau im September.

Mit einem 2:0-Erfolg in Guntersdorf fixieren Paasdorfs Frauen Ende Mai den Titel in der Gebietsliga Nordwest-Weinviertel. Foto: privat

