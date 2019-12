Das war 2019 im Bezirk Mistelbach.

Brandserie in Poysdorf.

Zum Jahresübergang sorgte eine Brandserie in der Großgemeinde Poysdorf für Aufregung: Am 31. Oktober 2018 brannte in Wetzelsdorf ein Stadel, zwei Monate später ein Stadel in Ketzelsdorf und am 26. Jänner schließlich ein leer stehendes Haus in Walterskirchen. Wie sich herausstellen sollte, war ein 24-jähriger Feuerwehrmann der Brandstifter. Er wurde für zwei der Brände verurteilt und fasste drei Jahre Haft aus.

Vorgezogene Gemeinderatswahlen.

In den beiden Gemeinden Pillichsdorf und Wolkersdorf wurde bereits im März gewählt: Ausgangspunkt für die vorgezogenen Wahlen war in beiden Kommunen die Unzufriedenheit zahlreicher Gemeinderäte mit ihren Bürgermeistern. Durch Rücktritte aus dem Gemeinderat wurden schließlich die Neuwahlen ausgelöst. Die Volkspartei ging in beiden Gemeinden mit zwei Listen an den Start.

In Wolkersdorf holte sich Ex-Bürgermeisterin Anna Steindl (ÖVP) zwar den Sieg, ihr Konkurrent Dominic Litzka (Team Wolkersdorf/Volkspartei) schmiedete allerdings eine Regierungsallianz mit der Bürgerliste MIT:uns, den Grünen und der SPÖ. In Pillichsdorf einigten sich ÖVP und SPÖ auf eine Bürgermeister-Halbzeitlösung: Erich Trenker (SPÖ) ist für drei Jahre Ortschef, dann übernimmt sein Vize Franz Treipl (ÖVP).

Umfahrung Drasenhofen.

Ein großes Ereignis im kleinen Drasenhofen war die Eröffnung der Umfahrung am 8. September. Rund 1.800 tägliche Lkw-Durchfahrten bleiben dem Ort damit erspart. Eine Besonderheit beim Bau der Straße war, als Archäologen eine sogenannte „Kill-Site“ mit Mammutknochen gefunden haben. Mittlerweile gibt es auch in Tschechien grünes Licht für den weiteren Ausbau der Nordautobahn.

Schatzfund Mistelbach.

Der Fund von 5.000 Silbermünzen am Mistelbacher Friedhof sorgte für landesweite Schlagzeilen. Die Münzen wurden bei Grabungsarbeiten in einem unscheinbaren Tongefäß gefunden und auf die Zeit um 1200 datiert.

Multifunktionszentrum Laa.

Ein Großprojekt der nächsten Jahre wird das Multifunktionszentrum in Laa. Dort möchte Rudolf Schütz, Chef von SPLTele in Wolkersdorf, zwischen Bahn und Therme ein Zentrum für Ärzte, Nahversorger, Gastronomie und Wohnraum errichten.