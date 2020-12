Streit ums Häusl. Das Wolkersdorfer StartUp öKlo, das mobile Toiletten ohne Chemieeinsatz betreibt, wirbt damit, besonders umweltfreundlich zu sein. Da das Geschäft mit dem großen und kleinen Geschäft aber einträglich ist, werden die Wolkersdorfer Jungunternehmer von Marktführer Pipibox geklagt. Das Oberlandesgericht gibt ihm Ende April aber nur in der Frage der Werbekommunikation recht, in allen anderen Punkten blitzt das Waldviertler Unternehmen ab, der Kurs der Weinviertler wird bestätigt. Im Laufe des Jahres wird ein Prozess präsentiert, mit dem Fäkalien aus öKlos rasch kompostiert werden können. Derzeit arbeitet man daran, dass die gesetzlichen Richtlinien das dann auch ermöglichen.

Start für Ausflugsbahn ins Zayathal. Dem Verein „Neue Landesbahn“ gelingt es, nach zähen Verhandlungen die Strecke Mistelbach - Hohenau von den ÖBB zu übernehmen. Es wird die Zayatalbahn GmbH, bestehend aus dem Verein Neue Landesbahn, vier Anrainergemeinden und vielen Privatpersonen gegründet. Die Bahn wird künftig für touristische Zwecke und für einen bescheidenen Güterverkehr genutzt. 2020 wurden zahlreiche Instandsetzungs- und Erhaltungsarbeiten von den Vereinsmitgliedern durchgeführt und die Betriebsbereitschaft der Lokalbahnstrecke hergestellt. Für das kommende Jahr sind jetzt erste Fahrten geplant. Ebenso wurde eine Patenschaft, an der sich jeder beteiligen kann, ins Leben gerufen.

Kronberg: Mit der spritzigen Komödie „Boeing Boeing“ zieht Kultur im Park Kronberg sein sommerliches Kulturprogramm nach dem ersten CoronaLockdown in abgespeckter Form durch. Bis auf Asparn, das zwei Produktionen auf die Bühne bringt, werden heuer alle Sommertheater abgesagt und verschoben. Michael Pfabigan

Brandstiftung als Hilferuf . Nach einem Streit mit seinem Bauherrn und betrunken fackelt ein Serbe am 15. März jenes Haus in Stützenhofen ab, das er für einen Landsmann in den Monaten davor saniert hatte. Der Mann hatte „schwarz“ gearbeitet und wohnte in dem unbeheizten Haus. Zeugen geben bei der Gerichtsverhandlung im Juni an, dass sie schon Mitleid mit ihm gehabt hätten und so bekam er einmal in der Woche eine Essens- und Schnapslieferung. Am Tag des Brandes ist die Familie des Auftraggebers auf der Baustelle, es wird gefeiert, getrunken und es kommt zum Streit über Bezahlung und Qualität der Arbeiten und zu Schlägen. Der schwarzarbeitende Serbe flüchtet aus dem Haus, da die Polizei auf seine Hilferufe nicht kommt, zündet er in der Einfahrt gelagertes Stroh an. Sachschaden: 100.000 Euro. Er wird zu zwei Jahren Haft verurteilt.

Sexismusvorwurf in der Katholischen Jugend . Von seiner Vergangenheit eingeholt wurde dieses Jahr der junge Gemeinderat Niklas Kieser (ÖVP), als er sich selbst als Nachfolger für den Jugendgemeinderat ins Gespräch brachte: Als Obmann der katholischen Jugend Obersdorf trage Kieser Verantwortung für einen Sexismus-Vorfall, wurde ihm in der Sitzung vorgeworfen.

Was war passiert? Im Jahr 2017 fand auf dem Kirtag der KJ ein Zielschießen statt: Die Teilnehmer mussten dabei auf das Motiv einer Frau schießen und zwischen die Beine treffen. Vizebürgermeister Albert Bors (SPÖ) kritisierte Kieser in der Sitzung scharf und wählte das Wort „haarsträubend“ für das, was ihm zu Ohren gekommen war. „Ich sehe ein, dass es ein Fehler war“, sagte KJ-Obmann Kieser am Tag nach der Sitzung. Er zog seine Nominierung zum Jugendgemeinderat zurück. Einige Tage später stärkten ihm die KJ-Mitglieder den Rücken.

Stoaroas-Steine schafften es bis nach New York, Island und Thailand. Lena Sattmann

Steinreise mit Ausgangspunkt in Laa. Mia Pettermann und Karin Eder schufen mit der Stoaroas - bemalten Steinen, die von Findern weitergetragen werden - einen Trend.

Mord in Ladendorf . Der Schock sitzt den Ladendorfern tief in den Knochen: In der Nacht zum 6. August greift ein 88-jähriger Mann zum Küchenmesser und tötet seine 80-jährige Gattin mit mehreren Stichen in den Hals. Der mutmaßliche Täter wird als umgänglich, freundlich und hilfsbereit beschrieben, Grund für die Tat sollen Ehestreitigkeiten gewesen sein.

Postbus geht leer aus. Der Verkehrsverbund Ostregion schreibt die Buslinien im östlichen Weinviertel neu aus. Zum Zug kommen Dr. Richard und die Großebersdorfer Firma Gschwindl, letztere gewinnt die prestigeträchtige Brünnerstraße samt Region Dreiländereck. Bitter für den Postbus: Er kann sich in keinem einzigen Ausschreibungslos als Bestbieter durchsetzen. Bei Nachverhandlungen konnte das Unternehmen erreichen, dass es als Subunternehmer für Dr. Richard einzelne Linien übernehmen wird. Dank der Tatsache, dass bei der Wieselbusausschreibung Linien gewonnen werden konnten, dürfte der Verlust der Linien in der Ostregion keine Auswirkungen auf die Postbusgarage in Poysdorf haben.

Mit einem Sprung ins kalte Wasser eröffnet Bürgermeister Matthias Hartmann die coronabedingt verkürzte Badesaison. Denn lange ist nicht klar, wann und unter welchen Rahmenbedingungen die Freibäder in Unterstinkenbrunn, Mistelbach, Rabensburg, Wolkersdorf und Kreuzstetten aufsperren dürfen. Corona schreckte auch die Gäste ab: Das Mistelbacher Weinlandbad verzeichnete um mehr als 16.000 Besucher weniger als im Vorjahr. zVg

Nahversorger-Streit in Hausbrunn. Seit der Pensionierung des ADEG-Kaufmanns hat Hausbrunn keinen Nahversorger mehr. Ein Vorschlag der Volkspartei doch den „Kastlgreisler“ MoSo einzuladen, einen seiner Nahversorgungscontainer in Hausbrunn aufzustellen, findet bei den politischen Vertretern rasch Gefallen. SPÖ und ÖVP, werden sich dann doch nicht einig, was an der Höhe eines Startzuschusses zu den Energiekosten durch die Gemeinde liegt. Die Abstimmung im Gemeinderat endet vorerst mit der Ablehnung des ÖVP-Antrages und dem Auszug der Volksparteimandatare.

Allerdings einigt man sich im Anschluss dann rasch auf einen geringeren Zuschuss, so wie das das Team-Hausbrunn-SPÖ vorgeschlagen hat. Seither steht der MoSo-Kastlgreißler den Hausbrunnern als Nahversorger zur Verfügung.

MoSo will sich auch in Gnadendorf ansiedeln, ein entsprechendes Angebot wird von der Bürgerliste Gnadendorfer Demokraten GnaDe schon im Sommer der Gemeinde übermittelt, in der Gemeinderatssitzung wird ein entsprechender Dringlichkeitsantrag der Bürgerliste abgelehnt. Im Dezember ist die ÖVP bereit für einen Förderbeschluss, aber da hat sich MoSo entschieden, keinen Container in Gnadendorf aufzustellen.

spusu-Chef will Hotel bauen . Andrea und Franz Pichler wollen an der Ortseinfahrt zu Asparn ein 120-Betten-Hotel der Vier-Sterne-plus-Kategorie und ein Firmengebäude für den Mobilfunker spusu errichten, wobei Firmenmitarbeiter auch Einrichtungen des Hotels nutzen sollen. Der Gemeinderat Asparns unterstützt das Projekt, nächster Schritt ist die entsprechende Flächenwidmung dieses Hanggrundstücks am Ortsrand. Wie lange das dauert, ist unklar.„Am liebsten würden wir sofort beginnen zu bauen“, sagt Andrea Pichler.

Gebauer und Griller wächst trotz Pandemie . Trotz Corona Pandemie gibt es für das Poysdorfer Kabelwerk Gebauer und Griller eine positive Entwicklung. Aufgrund rasant gestiegener Kundenaufträge werden neue Mitarbeiter gesucht, um die Kapazitäten auszubauen.

Arbeitsplatzsuchende aus der Region haben bei Poysdorfs größtem Arbeitgeber eine Chance Arbeit zu finden. „Diese Wende ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass der Bedarf an hochwertigen Datenleitungen stetig steigt und hier hat sich die GG Group sehr gut am Markt positioniert“, erklärt Holger Fastabend, der für den Vertrieb zuständige Geschäftsführer in der GG Group. Fahrzeuge haben immer mehr Assistenzsysteme, Sensoren, Kameras und Infotainment.

Vor diesem Hintergrund wird GG die Kapazitäten für die Fertigung von Energieleitungen für Hybrid- und batterieelektrische Fahrzeuge in Poysdorf in naher Zukunft sogar weiter ausbauen. Insgesamt arbeiten 4400 Mitarbeiter an elf Standorten weltweit.

Wirte wechseln das Wirtshaus. Die Paasdorfer haben wenig Glück mit ihrem Wirtshaus Paasdorfer Eck: Nach einem Jahr gibt der Wirt im Dorf auf, nachdem zuvor die Suche nach einem Gastronomen bereits ein Jahr gedauert hatte und auch die Wirte davor wenig Kontinuität boten. Mit November übernehmen Isolde und Franz Gartner das Paasdorfer Eck – sie wechseln vom Wirtshaus Hörersdorf nach Mistelbach und öffnen ihr neues Lokal mitten im Gastro-Lockdown. Neuer Wirt in Hörersdorf wird Johann Juen, der schon die Mistelbacher Martinsklause führt.

Landeshauptstadtwein aus Poysdorf . „Römer“ heißt der Hauptstadtwein 2021, der vom Weingut Hirtl aus Poysdorf gekeltert wurde. Die St. Pöltner Weinexperten waren in Poysdorf und haben hier aus insgesamt 14 Weingütern das Weingut Hirtl als ihren Favoriten gewählt. Weinpaten sind Landtagspräsident Karl Wilfing und Bürgermeister Matthias Stadler. Der Name Römer wird gewählt, um auf das 1900-Jahr-Jubiläum der Stadtgründung von St. Pölten – Aelium Cetium - hinzuweisen.

„Es könnte ein Wolf gewesen sein.“ Aufregung bei den Jägern im Juli: Zwischen Gaweinstal und Kleinharras fotografiert ein Autofahrer ein Tier, von dem die Weidmänner glauben, dass es ein Wolf sein könnte. Vermutungen, dass Wölfe durch das Weinviertel ziehen, gibt es immer wieder, ein konkreter Riss konnte aber noch nicht zugeordnet werden. Sorgen müsse man sich übrigens als Spaziergänger keine machen, sagen die Jäger.

Das Bundesheer macht im April/Mai angesichts der Coronakrise mobil und beruft die 200 Mann starke Jägerkompanie Korneuburg ein. Sie sollen an der Grenze Temperaturmessungen bei Einreisenden durchführen. Nach etwas mehr als einem Monat ist der Einsatz wieder vorbei: Die Temperaturkontrollen sind nicht mehr notwendig, die Soldaten rüsten wieder ab. Dieter Bodensteiner

Granate explodiert unter Pflug. Ungeheures Glück hat ein Landwirt bei der Feldarbeit Ende November in Ritzendorf: Er ackert eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg aus, die auch explodiert. Entminungsexperten untersuchen das Feld und finden insgesamt 23 explosive Teile im Boden. Sie stammen von einer Artilleriestellung der Deutschen Wehrmacht aus den letzten Kriegstagen.

„Dann bau ich eine Moschee!“ Im August eskaliert die Lage in der beschaulichen Straße Rosenbergen in Unterolberndorf: Bauunternehmer Leopold Friedlmayer will mit den Arbeiten an seinem Zweiparteienhausprojekt starten, obwohl er noch keinen gültigen Baubescheid in Händen hat. Anrainer schreiten zur Selbsthilfe und blockieren den Baufahrzeugen die Zufahrt zum Grundstück, Friedlmayer revanchiert sich damit, dass er alle parkenden Autos in der Straße anzeigen lässt. Ein Geschäftspartner patrouilliert tagelang in der Straße, die Anrainer fühlen sich terrorisiert. Friedlmayer selbst sieht sein Projekt als baufertig und stellt den Nachbarn in Aussicht, dass er, sollten sie versuchen, den Bau zu torpedieren, statt des Wohnhauses eine Moschee hinbaut. „Jeden Millimeter, den ich ändern muss, den büßt die Gemeinde“, kündigt er an.

Was passierte im Jahr 2020 noch im Bezirk Mistelbach:

Mehr über die Auswirkungen der Coronakrise auf die Region, die verzweifelte Suche nach einem Kassen-Allgemeinmediziner, den umstrittenen Bau eines 5G-Sendenetzes, den umstrittenen Busbahnhof in Mistelbach, die Haubenköche im Bezirk sowie einen Rückblick auf die Gemeinderatswahlen lest ihr in der Printausgabe der Mistelbacher NÖN und im ePaper vom 30. Dezember 2020.