Das war das Jahr 2021 im Bezirk Mistelbach

Planen auf jedem Dach

Es sind nur einige Minuten, in denen nahezu jedes Dach in der 830-Einwohner-Gemeinde Schrattenberg beschädigt wurde: Ein furchtbares Hagelunwetter zieht am 24. Juni über den Ort und richtet immense Verwüstungen an.

Die Feuerwehren des Bezirks rücken aus, um die Dächer der Wohngebäude zumindest notdürftig mit Planen abzudecken, auch das Bundesheer ist im Katastropheneinsatz. Zuerst gibt es einen Mangel an Planen, dann an Dachziegel und Dachdeckern. Sogar gegen Jahresende sind viele Dächer noch ohne Dach und nur mit Planen eingedeckt, Dachdecker aus ganz NÖ arbeiten im Ort, da die lokalen Betriebe nicht mit der Arbeit nachkommen.

In der selben Nacht zieht ein Tornado durch Südmähren und richtet noch ärgere Verwüstungen an –Schrattenberg dürfte da die Äusläufer abbekommen haben, im Land um Laa kommt es zu massiven Überschwemmungen.

Fassungsloses Entsetzen, was der Hagelsturm in nur wenigen Minuten in Schrattenberg angerichtet hatte: Bürgermeister Johann Bauer, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landtagspräsident Karl Wilfing am Tag nach dem Unwetter beim Lokalaugenschein. Pfabigan

Die Folge ist eine Welle der Hilfsbereitschaft: Planen werden für Schrattenberg gesammelt, Geld fließt auf ein Hagelunwetter-Konto, in der Mistelbacher Sommerszene wird eine große Benefizgala auf die Beine gestellt.

Doch was tun mit dem Spendengeld? Schrattenbergs Bürgermeister Johann Bauer und die Mehrheit im Gemeinderat wollen keine Einzelpersonen unterstützen, sondern entscheiden sich dazu, mit dem Geld Mehrkosten in der Sperrmüll- und Schuttentsorgung abzufedern: „Davon haben Versicherte und Unversicherte etwas“, heißt es. Für Irritationen sorgt, dass sich Verwandte des Bürgermeisters palettenweise gespendete Ziegel holen: „Gegen eine namhafte Spende“, sagt der Bürgermeister.

Aufreger Anfang Dezember: Die Gemeinde beginnt Rechnungen auszuschicken, in denen die Kosten für die Schuttentsorgung vorgeschrieben wird.

Eisbaden macht stark!

Leonhard Strobl, sein Bruder Simon und deren Freunde Johannes Stadlbacher und Johannes Faber gehen im Jänner in den vereisten Poysdorfer Badeteich schwimmen. Der Grund dafür ist keine Mutprobe, sondern Methode: Leonhard Strobl beschäftigt sich seit über einem Jahr mit der Wim-Hoff-Methode, die durch eine gezielte Atemtechnik das Baden bei diesen niedrigen Temperaturen ermöglicht. „Man fühlt sich lebendig, motiviert und hellwach“, berichtet Strobl über seine Erlebnisse mit dem Eisbaden.

Riesenfreude bei der Baufirma Leyrer+Graf um CEO Stefan Graf im September: Daniel Mühlbacher (Bezirk Waidhofen) und Georg Engelbrecht (Krems-Land) küren sich bei den Euroskills 2021 in Graz zu Europameistertitel im Betonbau. Werner Kraus

Windrad und PV-Kraftwerk

Alle sind für nachhaltige Energiegewinnung, ist das Wind- oder Sonnenkraftwerk in der Nachbarschaft, hat man dann weniger Freude: Gegen die Erweiterung des Windparks bei der Paasdorfer Kulturlandschaft kämpft eine NGO, in Unterstinkenbrunn soll der stockende Bau des Windparks redimensioniert werden, Gnadendorf-Stronsdorf liegt beim Verwaltungsgericht.

Neue Wege geht die Gemeinde Gaweinstal: Als erste Kommune im Bezirk widmet sie großzügig Platz für Sonnenkraftwerke mit einer Fläche von zwölf Hektar. Gaweinstals Vorteil: die Nähe zu entsprechend potenten Stromleitungen für die Einspeisung des Stroms.

Start für neuen Busbahnhof

Im Jänner sind die Arbeiten für die neue Busumstiegsstelle beim Mistelbacher Bahnhof abgeschlossen. Jahrelange Planungen und intensive Verhandlungen waren nötig, um die vor allem verkehrstechnisch beste Lösung zu finden. Ende März tritt der neue Busfahrplan in Kraft, und die Haltestellen am Hauptplatz sind endgültig Geschichte.

Zirkus in Laa gestrandet

Eine Familie, die der Lockdown besonders hart trifft, ist die Zirkusfamilie von Marie und Pascal Reinhard mit ihren vier Kindern und Haustieren. Anfang November stranden sie in Laa. Obwohl sie weiterhin für Vorstellungen trainieren, dürfen sie nicht auftreten. Da sich ihre finanzielle Lage zuspitzte, starten sie Ende November einen verzweifelten Hilferuf auf Facebook. Die Laaer Bevölkerung spendet daraufhin Lebensmittel, Tiernahrung und neue Winterschuhe für die Kinder. Im Jänner bittet die Familie abermals um Hilfe. Als Dankeschön für die große Unterstützung der Laaer Bevölkerung gibt sie im Mai eine Gratisvorstellung.

89-Jähriger muss in Anstalt

Es war eine Tat, die einen Ort in Fassungslosigkeit zurückließ: Im August 2020 hat ein 88-jähriger Mann in Ladendorf seine 80-jährige Gattin erstochen. Im Jänner muss er sich vor dem Landesgericht Korneuburg dafür verantworten. Der Betroffene soll seiner langjährigen Partnerin mit einem Küchenmesser zahlreiche Stich- und Schnittwunden im Halsbereich zugefügt haben. Der 88-Jährige suchte nach der Tat selbstständig die örtliche Polizeiinspektion auf, stellte sich und wurde festgenommen.

Bei der Einvernahme zeigt sich der Mann geständig. Der Betroffene wird nach Gutachter-Ansicht als paranoid und dement eingestuft.

Pflegedirektor entlassen

Nicht einmal ein Jahr war der Pflegedirektor des Landesklinikums Mistelbach im Amt: Joachim Schulze, der die pflegerischen Agenden am größten Landesklinikum im Weinviertel am 1. April 2020 übernommen hatte, muss seinen Sessel ein Jahr später wieder räumen. Christian Pleil übernimmt die Funktion am 1. Oktober.

Gaweinstal hat neue Chefin

Birgit Boyer (ÖVP) wird am 9. Februar zur neuen und ersten Frau als Bürgermeisterin der größten Marktgemeinde des Bezirks gewählt. Bei der Wahl-Sitzung des Gemeinderates bekam sie 21 von 22 Stimmen – und damit auch die der Opposition. Sie folgt Richard Schober nach.

Mutter tötet sich und ihr Kind

Im März entdeckt ein Jäger ein abgestelltes Auto bei Eibesthal – darin die leblosen Körper einer 29-jährigen Frau aus Neusiedl an der Zaya und ihrer vierjährigen Tochter. Beide wiesen Schussverletzungen am Kopf auf. Das Obduktionsergebnis deutet eindeutig in Richtung Mord und Selbstmord: An der Hand der 29-jährigen Mutter waren Schmauchspuren gefunden worden, die entsprechende Untersuchung der Schusshand ist positiv.

Konzept für Pfarrzentrum

Die Stadtgemeinde Wolkersdorf und die Pfarre nehmen im März erneut Anlauf, um das Projekt Pfarrzentrum gemeinsam umsetzen. Das Konzept sieht eine Generalsanierung des Pfarrzentrums vor, wobei voraussichtlich 70 Prozent des Gebäudes für einen Veranstaltungssaal und 30 Prozent für die pfarrliche Nutzung vorgesehen sind. Das Pfarrzentrum soll im Eigentum der Pfarre verbleiben, die Stadt soll sich mit 70 Prozent an den Kosten beteiligen und dafür das Saal-Nutzungsrecht erhalten.

Kassenärzte als Mangelware

Praktische Ärzte mit Kassenvertrag sind rar: Sogar Städte tun sich mittlerweile schwer, ihre Kassen-Ordi-Stellen zu besetzten. In Laa gibt es zu Jahresbeginn keinen Kassenarzt mehr und auch in Mistelbach ist eine Stelle weiterhin vakant. Da wechselte der Kassen-Arzt den Ort, weil er dort auch eine Hausapotheke führen darf. Ärzte werden auch in Gaweinstal (nach Pensionierung), Stronsdorf (Todesfall), Rabensburg (Pensionierung) und Wolkersdorf gesucht.

Gaweinstal hat seit Anfang November mit Peter Tschernigg einen neuen Kassenarzt, nachdem Gerhard Leisser in Pension gegangen ist. Wie angespannt die Lage ist, zeigt der Umstand, dass er parallel mit Gaubisch und Gaweinstal wegen der Ansiedlung verhandelt hatte. Im Bild mit Bürgermeisterin Birgit Boyer Franz Hochmeister

Großharras kommt der praktische Arzt abhanden, da ihm Laa ein besseres Angebot macht: Eshjarian Yahya-Alvandi übernimmt eine 15-Stunden-Ordi am Laaer Stadtplatz und kann sich bis Jahresende über einen derartigen Andrang freuen, dass die Gemeinde seine Ordination vergrößern muss.

Ein zweites Mal schaut Gaubitsch durch die Finger: Im September verhandelt Allgemeinmediziner Peter Tschernigg parallel mit Gaubitsch und Gaweinstal, letztere legen das beste Welcome-Angebot, Anfang November öffnet er seine neue Ordination in der ehemaligen Post.

In Laa entspannt sich die Lage insofern, dass das Gesundheitszentrum im LaaPlus seine Schatten vorauswirft: Philipp Schwarzinger eröffnet in Nebenräumen der Therme eine Kassen-Ordi, er wird im März ins Multifunktionszentrum übersiedeln.

Wie weit Gemeinden bereit sind, einem Arzt die Ansiedlung etwas kosten zu lassen, zeigen die Förderungen, die Laa und Mistelbach beschließen: In Laa gibt es 1.000 Euro pro Ordi und Monat drei Jahre lang, Mistelbach ist bereit, bis zu 50.000 Euro locker zu machen – letzteres Angebot hat bislang nicht gezogen.

Dafür arbeitet man in der Bezirkshauptstadt an einem Konzept für ein Primärversorgungszentrum im Stadtzentrum.

Aus für Kultlokale

Die Bestürzung bei Fans der letzten Mistelbacher Disko „Touch Me“ ist groß: Nach 43 Jahren sperrt sie im Jänner zu. Außerdem wird im April bekannt, dass in der Mistelbacher Bahnstraße beim Gebäude der ehemaligen Disko Point (später das Restaurant Boulevard) ein Ärztezentrum mit betreutem Wohnen, Gemeinschaftseinrichtungen und Wohnraum entstehen wird. Der Baubeginn ist Anfang 2022 geplant. Und auch die Nachricht, dass die ehemalige Kultdisko „Queen Mary“ in Münichsthal schließt, ist ein harter Schlag für Fans des einstigen In-Lokals. Die Gebäude werden abgerissen, Wohnungen werden auf dem Areal errichtet.

Bischof am Kirchturmdach

Weihbischof Stephan Turnovszky persönlich steigt im September auf den Kirchturm der Pfarrkirche Niederkreuzstetten und montiert (mit fachlicher Hilfe) das Turmspitzenkreuz in 32 Metern Höhe. Für ihn die „größte bergsteigerische Herausforderung im Weinviertel“.

Markus Göstl

Wirtshäuser geschlossen

Die Corona-Maßnahmen machen den Wirten im Bezirk schwer zu schaffen: Das Wirtshaus in Paasdorf kann nach der Neuübernahme monatelang nicht öffnen, die Martinsklause in Hörersdorf sperrt nach nur wenigen Monaten im September wieder zu.

Lange Sperre der Durchfahrt

In Ladendorf bleibt die zentral verlaufende B40 von Anfang Mai bis Ende August gesperrt. Bedingt durch die 50 Jahre alte Straßenkonstruktion entsprach die Fahrbahn nicht mehr den Verkehrserfordernissen. Weiters waren die Gehwege nicht ausreichend vorhanden bzw. schon sehr schadhaft. Auf einer Gesamtlänge von rund 360 Metern wird die gesamte Straßenkonstruktion der B40 erneuert und ein neuer Straßenbelag aufgebracht.

Ultimatum an Bauern

Die Gemeinde prüft im Mai den Bestand von Feldwegen im Katasterplan und in der Natur und entdeckt dabei Differenzen zwischen Grundgrenze im Plan und realem Feldende von bis zu drei Metern. Dazu geackert werden Flächen entlang von Feldwegen, Windschutzgürteln und Gerinnen. „Das ist nichts anderes als eine Besitzstörung“, ärgert sich Bürgermeister Adi Viktorik über jene paar Landwirte, die sich nicht an ihre Grundgrenzen halten. Die betroffenen Grundbesitzer erhalten jetzt Post von der Gemeinde, in der sie aufgefordert werden, bis November den Planzustand der Feldgrenzen wieder herzustellen; andernfalls setzt es Anzeigen, kündigt der Bürgermeister an.

Drogenlabor entdeckt

600 Kilogramm Chemikalien, Getränkedosen als Tarnung und die Partydroge Mephedron mit 99,3-prozentigem Reinheitsgrad werden im Juni in einem Presshaus in Walterskirchen entdeckt. Hinweise aus der Bevölkerung bringen das Bezirkspolizeikommando Mistelbach auf die Fährte eines Trios. Am 1. und am 14. April klicken schließlich die Handschellen für die in Wien wohnenden Beschuldigten, zwei österreichische Staatsbürger im Alter von 30 und 35 Jahren. Die beiden werden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Ihr 29-jähriger flüchtiger Komplize ist ebenfalls österreichischer Staatsbürger. Anfang 2019 hatte das Trio beschlossen, gemeinsam Suchtmittel herzustellen.

Tiefgarage als Zankapfel

Die HTL Krems nahm Anfang November 2020 im Zentrum Probebohrungen vor. Man erhoffte sich Informationen für den Bau einer Tiefgarage, wobei nur der Südteil des Hauptplatzes untersucht wurde. Der Teil zwischen Bushaltestelle und Rathaus ist mit Bodeneinbauten derart verbaut, dass eine Umlegung von Kanal, Strom und Co immens teuer käme. Im Juni wird das Projekt erneut diskutiert: Technisch ist der Bau einer Tiergarage machbar, eine eingeschoßige Tiefgarage würde 4,4 Mio. Euro kosten, zwei Etagen 6,2 Mio. Euro. Die hohen Kosten scheiden in der Stadtpolitik die Geister: Die ÖVP und NEOS sind dafür, die SPÖ vorsichtig optimistisch. Die FPÖ und die Liste aktiver Bürger LaB sprechen sich gegen das Projekt aus.

Loch tut sich im Boden auf

Im Wohn- und Kinderzimmer eines Einfamilienhauses in Ulrichskirchen bricht der Boden weg. Wegen Einsturzgefahr sperrt die Gemeinde sofort das Gebäude, die Familie mit vier Kindern muss sich kurzfristig nach einer neuen Bleibe umschauen und findet in Ernstbrunn eine neue Herberge. „Es steigen alle Versicherungen aus“, schildert die verzweifelte Mutter. Unter dem Haus, in dem die Familie zur Miete wohnte, war plötzlich ein alter Gang eingebrochen, der zum nahe gelegenen Ulrichskirchner Schloss führt und von dessen Existenz niemand mehr wusste.

Hotelprojekt sorgt für Aufruhr

Im April werden Pläne für ein Vier-Sterne-Superior-Wellnesshotel in den Weinbergen hinter Mistelbach bekannt. Franz Pichler, Gründer des Mobilfunkers spusu, will mit dem Projekt neue Wege beschreiten und das Weinviertel „aus dem Dornröschenschlaf“ erwecken. Doch bald rührt sich Protest, die geplante Hotelfläche wird daraufhin reduziert. Im Mai kommt dann aber nach einem negativen Expertengutachten das Aus für das Projekt: „Nach einer langen Nacht haben wir uns entschieden, einen Schlussstrich zu ziehen“, so Pichler. Er übt Kritik an der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank (ÖHT), man habe das Projekt kaum beachtet. Der Generaldirektor der ÖHT verwehrt sich gegen diese Vorwürfe.

Spitze bei Tests und Impfung

Der Bezirk hat eine der höchsten Durchimpf- und niedrigsten Sterberaten: Rund um Corona ist der Bezirk in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert: Bei den Massentests Anfang des Jahres lassen sich 45 Prozent der Menschen im Bezirk einen Nasenabstrich machen – so viele wie in kaum einem anderen Bezirk.

Und auch danach ist Mistelbach vorbildhaft: Als in den Gemeinden Teststraßen eingerichtet werden, gibt es, nach anfänglichen Problemen mit langen Warteschlangen vor den Antigen-Teststraßen, ein engmaschiges Netz mit täglichen Tests an mehreren Standorten. Besonders engagiert sind hier die Städte Wolkersdorf und Mistelbach. Gegen Jahresende wird das Testangebot zwar deutlich zurückgefahren, lange Schlangen sind da aber die Ausnahme. Zumindest im Raum Mistelbach und Wolkerdorf gibt es ab Mitte November auch ein dichtes und problemloses PCR-Testangebot in den Teststraßen der Gemeinden.

Diplompflegerin Sabrina Riepl von der Bettenstation 16 bei der Impfung mit Arbeitsmedizinerin Daniela Gundacker im Landesklinikum. LK Mistelbach- Gänserndorf

Auch bei der Impfung ist der Bezirk vorbildhaft: Nachdem zuerst in Pflegeheimen und im Landesklinikum Mistelbach in den ersten Wochen des Jahres erste Corona-Schutzimpfungen gesetzt werden, werden Impfstraßen ab März großflächiger ausgerollt. In Mistelbach richtet die Gemeinde eine eigene Impfstraße ein, die dann vom Impfzentrum des Landes NÖ übernommen wird. Wie schon bei den Massentests führt der Bezirk bei der Durchimpfungsrate das Landesranking an, hinsichtlich der Zweitstiche (Vollimmunisierung) ist Mistelbach gegen Jahresende im österreichweiten Bezirksranking an Platz zwei. Einzig bei der Boosterimpfung ist der Bezirk Mödling vor Mistelbach.

Vielleicht ist die hohe Durchimpfrate auch der Grund, warum der Bezirk Mistelbach, wie generell das Weinviertel, zu den Regionen in Österreich zählt, die die meiste Zeit im Jahr relativ niedrige Sieben-Tages-Inzidenzen haben. Und: Österreichweit ist der Bezirk jener mit den drittwenigsten Corona-Toten (um es vergleichbar zu machen gerechnet auf 100.000 Einwohner).

Neues Zentrum für Laas Osten

Das Multifunktionszentrum LaaPlus soll das Stadtviertel zwischen Kellerhügel, Therme und Neustadt aufwerten: Im Oktober beginnen die Bauarbeiten am Gesundheitszentrum und wenig später wird der Spaten für einen Nahversorger mit etwas über 600 Quadratmetern Verkaufsfläche gestochen. Mit dem Bau der Wohnungen wird dann 2022 begonnen.

Politisch ist das Projekt vor allem bei der Opposition proLAA umstritten, die Liste um Stadträtin Isabella Zins legt sich im Gemeinderat definitiv fest, gegen das Projekt zu sein, weil sie fürchtet, dass damit das Stadtzentrum an Bedeutung verliert. Vor allem der Spar-Markt soll dort schließen, sagen die Bürgerlistenvertreter. Spar-Kaufmann Diethard Kauder, der dann alle drei Spar-Märkte in der Stadt betreibt, dementiert diese Aussagen.

Zu Jahresende ist beim Gesundheitszentrum der dritte Stock in Bau, die Arbeiten am Spar-Markt laufen. Der soll im Juni fertig werden, das Gesundheitszentrum öffnet im März.

Protest gegen Maßnahmen

Dreimal rufen im Vorjahr Corona-Maßnahmengegner zu „Spaziergängen“ über den Mistelbacher Hauptplatz und durch die Straßen rundherum auf, erstmals im März, bei denen sich durchaus kuriose Allianzen zeigen: Eine ehemalige Grün-Gemeinderätin demonstriert neben blauen Politikern, der Schlachtruf mutiert von „Kurz muss weg“ zum allgemeineren „Regierung muss weg“.

Michael Pfabigan

Aus für Gasthaus Schilling

Am 31. August schließt das Gasthaus Schilling seine Pforten. 1907 hatte es der Großvater des jetzigen Besitzers, Johann Schilling, erstanden. Die Gastwirtschaft am Hauptplatz liegt an der Brünnerstraße. Schon vor dem 19. Jahrhundert bestand hier die Haltestelle der Pferdekutschen. Im Jahr 1977 wurde innerhalb von 13 Monaten das baufällig gewordene und schon mehr als 100 Jahre alte Gebäude weggerissen und ein neues Wirtshaus gebaut. Vom alten Gebäudeensemble steht heute noch das Haus, in dem jahrzehntelang das Postamt und das Wählamt untergebracht gewesen waren. „Jetzt wollen wir in den wohlverdienten Ruhestand gehen“, so Friedrich und Roswitha Schilling. „Wir werden jetzt die Zeit mit unseren Enkelkindern verbringen und versuchen, die Pension zu genießen“.

Sammelzentren geplant

Die Diskussion um zwei gemeindeübergreifende Wertstoffsammelzentren setzt sich im Oktober fort: Vor Jahren war so etwas bereits angedacht, scheiterte dann aber am Widerstand der einwohnerstarken Stadtgemeinde Laa. Geplant sind zwei Sammelzentren: Eines für die westlichen Gemeinden, da soll ein Standort bei Unterschoderlee geplant sein, und eines für die Ostgemeinden – Standort vermutlich im Raum Laa. „Wir wissen, dass wir in Zukunft ein modernes Wertstoffsammelzentrum brauchen, manche Gemeinden haben jetzt schon Probleme mit ihrem“, sagt die Obfrau des Gemeindeverbandes für Aufgaben des Umweltschutzes im Gerichtsbezirk Laa (GAUL), Karin Gepperth.

Weitschacher muss gehen

Es kommt für alle überraschend, nicht zuletzt für Hannes Weitschacher selbst: Der erfahrene Touristiker aus Retz fällt im Auswahlverfahren für die weitere Geschäftsführung der Weinviertel Tourismus GmbH durch. Sein Vertrag läuft somit mit Jahresende aus. Hannes Steinacker folgt ihm nach.

14 Tage lang keine Post

In Wolkersdorf und Hautzendorf warten die Bewohner im November vergeblich auf die Post: 14 Tage lang bleiben Zustellungen aus, die Post spricht von einem Personalengpass.

Weg frei für Photovoltaik

Als erste Gemeinde im Bezirk gibt Gaweinstal Mitte November den Weg frei für die Errichtung von Photovoltaik-Kraftwerken auf freiem Feld. SPÖ und FPÖ missfällt das Projekt, sie sprechen von enormen Flächenverbrauch und Formulierungen im Vertrag. Die 18 Hektar befinden sich links und rechts der Autobahn zwischen Gaweinstal und Pellendorf (sieben Teilflächen) und zwei bei Schrick im Bereich des Wirtschaftsparks am Autobahnknoten.

Wohnprojekt scheidet Geister

Politische Verstimmung gibt es im November um den Bau von rund 30 Wohneinheiten auf einem Gemeindegrundstück mitten im Zentrum von Kreuzstetten: Neben Harrys Gerüchteküche soll die GEBÖS ein Wohnbauprojekt mit „betreubarem Wohnen“ und „jungem Wohnen“ entwickeln, die Infos zum Projekt sind bislang spärlich, was vor allem ÖVP und Grüne aufregt. Eine Etage wird für Arztpraxen reserviert. Sobald die Einreichpläne vorliegen, soll das Projekt öffentlich diskutiert werden.

Nachfolger gefunden

Im Dezember herrscht Erleichterung in Rabensburg: Nachdem das Kaufhaus Adeg Bauer mit Ende November den Betrieb eingestellt hat, wird das Kaufhaus Gabi im Gebäude des Rathauses, Hauptstraße 24, als neuer Nahversorger für die Gemeinde eröffnet.