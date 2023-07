Jausmannskost: Lesung mit Otto Jaus und Mama Elisabeth

Als Koch- und Erinnerungsbuch stellte Depotbesitzer Reinhard Kruspel das neue Buch von Otto Jaus und seiner Mama Elisabeth beim Literaturfrühling im Depot vor. „Ich dachte es gibt ein musikalisches Schmankerl, aber nein“, enttäuschte Kruspel gleich am Anfang das Publikum. Kulturstadtrat Josef Schimmer erzählte ein paar Fakten über Otto Jaus und meinte in seiner Anfangsrede, dass der Tausendsassa mit der Gegend vertraut sei und seine Grundwehrdienstzeit hier in Mistelbach in vollen Zügen genossen habe.

Elisabeth Jaus begann dann die Lesung mit den Worten: „Ein Konzept haben wir keins, aber es ist a Lesung eines Kochbuches: ja gut, wir lesen Rezepte vor“. Das Publikum sei ihr Interviewpartner und könne jederzeit Fragen stellen, erklärte Jaus gleich am Anfang.

Die Idee zu dem Buch hatte Otto Jaus im Jahr 2020. In seinen Worten: „I hab's ma selbst eintreten.“ Er erklärte, es sei leichter, vor 80.000 Menschen am Donauinselfest zu spielen, als mit Mama zu kochen. Aber seit er ein Kind hat, möchte er kochen. Das Buch ist ein Dankeschön an Mama und Papa für die investierte Zeit.

Bis das Buch dann fertig war, dauerte es zwei Jahre. Grund dafür war, dass Mama Elisabeth nach G'fühl kocht. Manche Gerichte mussten mehrere Male gekocht werden, weil einmal aufs Abwiegen oder dann aufs Fotografieren vergessen wurde. Beim Gulasch war so viel übrig, dass Michael Niavarani drei Sackerl bekommen hat.

Geschichten aus dem Kochbuch

Vorgelesen wurde die Geschichte vom bsoffenen Hendl: Hierbei hat Otto Jaus in seinen Jugendtagen Bekanntschaft mit dem Dämon namens Alkohol gemacht. Wenn man am nächsten Tag nur in Unterhose im Acker aufwacht, obwohl man felsenfest der Überzeugung war im Bett eingeschlafen zu sein, hat man ein bisschen zu weit ins Glas geschaut. Er kam leicht angetrunken - blunzenfett - nach Hause und hatte Hunger. Also gab er das Hendl von z'Mittag mit der Alufolie in die Mikrowelle. Nach kurzer Realisierungszeit entsorgte er die Beweise, also das Hendl, indem er es in den Acker schmiss. Am nächsten Tag meinte seine Mutter, sie habe Essig verbrannt und es stinke no ärger. Otto als guter Sohn sagte:„Nächstes Mal bissl besser aufpassen“ Mama Jaus hat die Geschichte durch das Buch erfahren.

Im Hause Jaus gibt es immer das Weihnachtsgansl. Der Unterschied zum Martinigansl ist gering, weil „Dezember oder November ist auch schon egal“. Wichtig ist, man weiß, es wird einem schlecht vom Rotkraut, Sauerkraut und den Erdäpfelknödeln und trotzdem: Ein Gansl ist zu wenig.

Die Geschichte vom Germteig: Mama Jaus machte zum erste Mal Faschingskrapfen und diese mussten aufgehen. Klein Otto, um die zwei Jahre alt, kommt nach Hause und patscht mit seinen Händen auf die frisch gemachten Faschingskrapfen. Diese kamen dann direkt in den Biomüll.

Fragen, Mehlspeisen und Musik

Jemand im Publikum hat gemeint, man mache Grammeln mit Wasser, darauf reagierte Mama Elisabeth empört und meinte: mit Milch auf gar keinen Fall mit Wasser. Ein anderer Zuschauer fragte nach dem Unterschied zwischen Einbrenn und Einmach, dabei stellten sich die regionalen Unterschiede der Bezeichnungen, wie zum Beispiel im zwei Kilometer entfernten Nachbardorf Pillichsdorf, heraus.

„Für des, dass wir kein Konzept hatten, hot's hing'haut“, fasst Mama Jaus die Lesung zusammen. Nach der Lesung konnte man sich von den Kochkünsten der Jaus überzeugen. Fast hätte Mama Jaus vergessen, die selbst gebackene Mehlspeisen herzugeben. Die Fans machten Fotos und bekamen ihre Kochbücher signiert.

Fast ohne Gesangseinlage, wie am Anfang gesagt, endete die Lesung, weil das ganze Equipment in der Steiermark war. Doch Dr. Schleger besorgte innerhalb weniger Minuten eine Gitarre. Otto Jaus performte „Go Johnny Go“ von Chuck Berry mit Benjamin Koci auf der Gitarre, „Unchained Melody“ von Elvis Presley und „Die Omama“ von Ludwig Hirsch, wo er dann selbst Gitarre spielte. Kurz hatte er „Jedermann“ angestimmt, doch nach dem ersten Satz aufgehört, weil das ohne Paul Pizzera nicht geht. Nach der Lesung musste Otto Jaus wieder schnell weg, weil es weiter ging nach Kärnten.