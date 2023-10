17 Jahre Wolkersdorfer Jam Sessions: „Bissl spün und bissl Schmäh“

Mit „bissl spün und bissl Schmäh“ beschreibt Musikschuldirektor Alexander Blach-Marius die Jam Session, die vergangenen Dienstag im BABÜ in Wolkersdorf stattfand. Das Konzept: Exklusive Gäste aus der Jazz-Szene werden von Direktor Blach-Marius eingeladen, um einfach einmal daraufloszuspielen. Dabei wird immer eine Sängerin oder ein Sänger aus der Jazz-Szene eingeladen. Geprobt wird nur kurz davor, denn „jammen“ bedeutet so viel wie „improvisieren“.

Die Idee besteht vor allem darin, mit mehreren Musikern gemeinsam einen Abend zu gestalten, Neues auszuprobieren, zu entdecken und Althergebrachtes weiterzuführen. Die Besetzung wechselt dabei stets. Blach-Marius verfolgt dabei das Ziel, sich mit hervorragenden Musikern aus der Region und vielen Gästen auf immer neue Wege zu begeben. Dabei wird auch der Nachwuchs gefördert der, nach dem Eröffnungsset, auf die Bühne geholt wird.

Doris Schröder zu Besuch in Wolkersdorf

Bereits seit 2006 veranstaltet er die Jazz-Abende, die zurzeit zwei Mal im Halbjahr stattfinden. Am Dienstag war Jazzmusikerin Doris Schröder zu Besuch. Als ehemalige Schülerin von Jazzsängerin Elly Wright and Duncan Lorien ist Doris seit vielen Jahren sehr erfolgreich in diversen Richtungen des Jazz unterwegs: als freischaffende Musikerin und Songwriterin (Jazz, Gospel, Wienerlied, Blues, Pop, Weihnachtslieder), diplomierter Coach, eingetragene Mediatorin und zertifizierte Trainerin. Sie gab vor allem Stücke aus dem „Great American Songbook“ zum Besten.

Die nächste Jam Session findet am 5. Dezember statt. Zu Gast: Lady Bird & The Cats. Mehr Infos unter: https://www.babue.com/veranstaltungen/jam-session-mit-lady-bird-the-cats/