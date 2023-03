Jazz & Wine Poysdorf: Absolutes Highlight im Kulturhaus

Richie Good & Chien Chien Lu sind Größen in der Jazzszene und am 16. März im Kulturhaus Poysdorf zu hören. Foto: Stephen Pyo

E in absolutes Highlight sind die New Yorker Band Richie Good mit Chien Chien Lu am Vibraphon. Sie sind am Donnerstag, den 16. März ab 19 Uhr im Kulturhaus Poysdorf im Rahmen von Jazz & Wine zu hören.