Im Kulturhaus, der Jazzwerkstatt im Reichensteinhof trifft sich auch die internationale Jazzwelt. Die international bekannte Sängerin Judy Niemack aus den USA und in Berlin zu Hause, hat eine enge Beziehung zu Poysdorf. Die Sängerin begeisterte das Publikum mit ihrer unverwechselbaren einzigartigen Stimme.

Sie war bereits 2001 als Dozentin beim „Jazz and Wine“-Workshop. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Wolfgang Koehler, von der Universität in Berlin, brachte sie beim genussvollen Jazzabend im Kulturhaus großteils eigene Kompositionen. Am 24. November um 20 Uhr ist dann Rudi Berger mit Band zu Gast im Kulturhaus.