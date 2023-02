100 Jahre Salvatorianer in Mistelbach

Zwar gaben die Salvatorianer 2021 die Leitung der Pfarre Mistelbach nach 98 Jahren aus Personalgründen an die Erzdiözese zurück, seit 1923 ist der Orden aber eng mit der Stadt und einigen Ortsgemeinden verbunden. Im 100. Jahr dieser Partnerschaft will man gemeinsam mit der Bezirkshauptstadt auch ein Projekt in Tansania umsetzen.

Auch wenn mit der Pensionierung des mittlerweile verstorbenen Stadtpfarrers Pater Hermann Jedinger die Leitung der Pfarre auf den weltlichen Priester Johannes Cornaro überging: Die Salvatorianerpater sind in Mistelbach geblieben.

Beim Pfarrfest zu Pfingsten soll dann das 100-Jahr-Jubiläum mit einem „Tansania-Fest“ im Klostergarten gefeiert und der Startschuss für das Projekt in dem afrikanischen Land gegeben werden. Was ist der Mistelbach-Bezug dazu? Kaplan Pater Salvator Mselle kommt aus dem Land.

Konkret planen die Salvatorianer in Nakapanya den 1998 von ihnen gegründeten Kindergarten zu erneuern. Der wird von 22 Kindern besucht, wobei die Mehrheit der Kinder aus armen Familien stammt.

Mittlerweile ist der Kindergarten abgewohnt und braucht dringend eine Sanierung: Um Projektkosten von knapp 12.500 Euro sollen neue Toiletten gebaut und Böden, Wände, Fenster, Türen und das Dach saniert werden, neue Spielgeräte und pädagogisches Lernmaterial angekauft und die Nahrungsmittelausgabe an die Kinder verbessert werden. Außerdem soll das Wassersystem verbessert werden und eine eigene Köchin angestellt werden, damit die beiden Pädagoginnen entlastet werden.

Wer das Projekt unterstützen will, dann das schon jetzt machen: IBAN: AT36 6000 0000 0231 9452 Spendenzweck: „Mistelbach für Nakapanya“.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.