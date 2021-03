Es wäre nicht der Weltladen Laa, der seit Beginn immer wieder mit sympathischen Veranstaltungen auf seine Anliegen aufmerksam macht, wenn er nicht die Laaer Bevölkerung an seinem Geburtstag auch mit einer originellen Aktion überrascht hätte.

Die vielen motivierten Mitglieder des Weltladen-Trägervereins beschenkten die Menschen mit Coffee-to-go-Gutscheinen und vor dem Laden konnte man sich Schokolade-Selbsttests für zuhause abholen. Bei einem Gewinnspiel, das noch bis 26. März läuft, kann man einen riesengroßen Korb mit fair gehandelten Lebensmitteln aus dem Weltladen gewinnen.

Mit Maske und Abstand war Leben im Stadtzentrum und die fröhliche Feierstimmung hat den Menschen in Laa sichtlich gutgetan. Die NÖN bat Obfrau Erika Weigl-Überall zum Interview über Rückblick und Zukunftsaussichten:

NÖN: Wie und wer ist auf die Idee gekommen, in Laa einen Weltladen zu gründen?

Erika Weigl-Überall: Vor sechs Jahren hat sich eine Gruppe rund um meine Person, Doris Gabler und Roland Sommer getroffen, um gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten, das von den drei Säulen „Begegnung, Regionalität und fairer Handel“ getragen sein sollte. Um die Regionalität abzudecken, wurde der Bauernladen ins Boot geholt. Unter dem Motto „fair und regional, das versteht sich gut“ entstand ein Weltladen.

Wie hoch waren die Erwartungen?

Weigl-Überall: Erwartungen, dass etwas Großes daraus werden soll, hatten wir zu Beginn nicht, wir waren eher von der Freude am Entwickeln eines gemeinsamen Projekts getragen. Erst als der Weltladen als Projekt Gestalt angenommen hatte, wuchs die Erwartung, was daraus noch alles werden könnte. Vor allem der rege Zuspruch von Menschen in und um Laa beflügelt uns immer noch und wir sind mit unseren Erwartungen noch nicht am Ende. Momentan sind wir durch die aktuelle Situation ein bisschen in unserem Tun gebremst, aber Ideen gäbe es noch genug.

War es schwierig, einen geeigneten Laden zu finden?

Weigl-Überall: Eigentlich schon, denn obwohl in Laa viele Objekte leer standen, hat es einen Sommer lang gedauert, aber mit dem Standort sind wir bis heute sehr zufrieden.

Wie viele Mitarbeiter arbeiten zurzeit mit?

Weigl-Überall: Die täglichen Verkaufsgeschäfte mit all den dazugehörigen Arbeiten werden von zwei Angestellten und einer kleinen Anzahl freiwilliger Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bewältigt. Unsere Vereinsarbeit ist an die Ladenarbeit aber dicht angeschlossen, und bei den diversen Veranstaltungen hilft schon eine beachtliche Zahl an ehrenamtlichen Mitarbeitern mit.

Wie viele Events gab es seit der Gründung?

Weigl-Überall: Es gab unzählige und vor allem ganz unterschiedliche Veranstaltungen. Unser Laden wird vom Verein Welt.Ein. Laden Laa getragen. In unseren Statuten steht ausdrücklich, dass wir auf die Lebensbedingungen aller Menschen auf der Welt aufmerksam machen und bewusstseinsbildend tätig sein wollen, wie man diese verbessern kann. So sind auch unsere Events immer zu verstehen. Wir machen dabei auf die Lebensbedingungen unserer NäherInnen aufmerksam und zeigen auch die Auswirkungen des Klimawandels auf.

Was wird alles im Laden angeboten?

Weigl-Überall: Im Laden gibt es ausschließlich fair gehandelte Lebensmittel und Handwerk aus dem globalen Süden. Bei den Lebensmitteln könnte man zusammenfassend sagen, dass vieles, was bei uns nicht wächst, aber dennoch ganz selbstverständlich täglich in jedem Haushalt konsumiert wird, wie Kaffee, Kakao und Schokolade, Reis und Gewürze, bei uns im Laden zu finden ist.

Wie funktioniert der Handel mit diesen Lebensmitteln?

Weigl-Überall: Jedes Produkt hat eine Geschichte und wir können diese bis zum Produzenten zurückverfolgen. In den letzten Jahren haben wir auch einen guten Einblick in die Geschäftsbeziehungen unserer Lieferanten erhalten und so manche Produzentinnen und Produzenten auch persönlich kennengelernt. Die Besuche und die Berichte von einem Kakaobauern aus der Dominikanischen Republik, einer Zuckerbäuerin aus Costa Rica und einer Kaffeebäuerin aus Mexiko bei uns in Laa werden uns noch lange in Erinnerung bleiben. Es ist für uns immer wieder schön, aus erster Hand zu erfahren, wie der faire Handel die Lebenssituation verbessert und wie ernst alle Beteiligten die Handelsbeziehungen nehmen.

Was sind die Ziele für die nächsten fünf Jahre?

Weigl-Überall: Die Vorbereitungen zu unserem kleinen aber feinen Geburtstagsfest haben uns gezeigt, wie dringend wir wieder „Fahrt aufnehmen“ wollen. Mit einigen Produzenten unserer Produkte waren wir auch während des letzten Jahres gut verbunden und hoffen sehr, dass wir alle in irgendeiner Weise aus dieser Krise gestärkt hervortreten.

Der faire Handel war noch nie so wichtig wie jetzt – für die Menschen im globalen Süden, aber auch für uns. Wir wollen in Verbindung bleiben – mit den Menschen in unserer Umgebung und mit den Menschen im globalen Süden. Wir freuen uns auf viele schöne Begegnungen.