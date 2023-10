Gemeinsam ist man stärker: Weinbauverein Obersdorf wird 100

Ein Jubiläum der ganz besonderen Art darf der Weinbauverein Obersdorf dieses Jahr feiern. Genau vor 100 Jahren wurde er gegründet und vereinigt seither die Winzerinnen und Winzer in einem der südlichsten Orte des Bezirks.

Eine Zeitspanne die an keinem Berufsstand spurlos vorübergeht, so wurde vor hundert Jahren meist der Wein fassweise mit Pferdefuhrwerken ins nahegelegene Wien vermarktet, die Rebstöcke standen in Stockkultur auf den Weinbergen und reine Weinbaubetriebe gab es noch nicht.

Das Bild wurde um das Jahr 1930 aufgenommen und zeigt den damaligen Weintransport. Foto: Topothek/ Anni Rögner

„Gemeinsam ist man Stärker“ ist seither die Devise und so wurde stets gut zusammengearbeitet um die Probleme jeder Zeit besser lösen zu können. Maschinen wurden gemeinsam angeschafft um deren Auslastung zu gewährleisten, die Vergrämung von Staren gemeinsam organisiert und auch unzählige Veranstaltungen wie Weinwandertage, Weinkosten, Tag der offenen Bauernhöfe und auch das weit über Bezirksgrenzen hinaus bekannte Weinkabarett veranstaltet.

Das Weinkabarett 2023 ist auch der Rahmen, in dem die Jubiläumsfeierlichkeiten stattfinden werden. Von 3.-5. November findet es wie gewohnt im Kultursaal Obersdorf statt. Es werden über 70 Topweine Obersdorfer Winzer zur Verkostung stehen und auch das allseits beliebte Heurigenbuffet.

Am Freitag 3.11 ist Jimmy Schlager zu Gast, am bereits ausverkauften Samstag. 4.11 Lokalmatador Martin Neid und den krönenden Abschluss am Sonntag den 5.11 wird Walter Kammerhofer mit seinem neuen Programm „Für immer und ewig“ machen.

Nähere Infos unter www.obersdorfer-wein.at