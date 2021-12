25 Jahre Bürgermeister Wolfram Erasim

Es war damals ein für Rabensburg äußerst schwieriger Zeitpunkt, bedingt durch die schlechte finanzielle Situation und die Tatsache, dass dadurch unendlich viel an kommunalen Herausforderungen nachzuholen war.

Wer 1996 durch Rabensburg spazierte und dies mit heute vergleicht wird feststellen, dass er nun ein anderes Rabensburg vorfindet. Es ist unendlich viel in diesen Jahren geschehen. Ein enormes Arbeitspensum wurde erledigt. Die komplette Infrastruktur wurde nachhaltig verbessert. Straßen und Wege wurden gebaut, einwandfreies Trinkwasser ist gekommen, in der Bildung, in der Kultur, beim Freizeit- und Veranstaltungsprogramm, für alle Altersgruppen und Jahreszeiten, wurden bedeutende Verbesserungen und entsprechende Programmerweiterungen erreicht und erfolgreich durchgeführt.

Vieles ist schon Tradition geworden

Vieles, was es vor 25 Jahren nicht gegeben hat, ist heute für die Gemeindebürger zur Selbstverständlichkeit und fast schon Tradition geworden und ist aus dem Rabensburger Leben nicht mehr wegzudenken. Da sind etwa das grenzüberschreitende Ferienspiel oder der begehbare Adventkalender zu nennen. Lediglich Corona hat das soziale Leben eingebremst.

Auch der Stellenwert Rabensburgs in der gesamten Region wurde erheblich verbessert. Rabensburg wird mit Recht als Dreh- und Angelpunkt sowohl Richtung Weinviertler Dreiländereck und Regionalverband March–Thaya– Auen, als auch zu den Nachbarn in Tschechien und der Slowakei gesehen. Das Wellness- und Erlebnisbad ist zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor geworden, auf das neue Feuerwehrhaus und auf den neuen Kindergarten sind die Rabensburger besonders stolz. Als aktuell letztes Projekt wurde nun auch die Nahversorgung durch das Kaufhaus Gabi im Rathaus gerettet.

Ich hoffe, dass die vor uns liegenden Aufgaben gemeinsam, im Sinne des Zusammenhalts, erfolgreich gemeistert werden“. wolfram erasim Bürgermeister Rabensburg

Bürgermeister Erasim betont aber, dass diese Steigerung der Lebensqualität in der Gemeinde nur durch zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer möglich gewesen war und hofft, „dass die vor uns liegenden Aufgaben ebenfalls gemeinsam, im Sinne des Zusammenhalts der Rabensburger, erfolgreich gemeistert werden können“.