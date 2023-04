Wolkersdorfer Hauptplatz wurde Laufsteg für fair gehandelte Mode

Der „Ladenraum“ wird betrieben vom gleichnamigen Verein, die Gewinne fließen in regionale und internationale Projekte. International wird ein Projekt in einem indischen Slum unterstützt, bei dem dort Hütten gebaut und die medizinische Versorgung sichergestellt wird, regional wurden beispielsweise Bäume für die Obersdorfer Hauptstraße angekauft und in großen Behältern gepflanzt: „Als Begrünung, als Zeichen gegen den Klimawandel und auch als Tempobremse auf der geraden Straße“, sagt Tamara Glaner.

Die fair gehandelte Kleidung ist zertifiziert und garantiert aus nachhaltiger Produktion und nicht aus Kinderarbeit. Sie kommt aus Indien und wurde von den ehrenamtlichen Shop Mitarbeiterinnen mit viel Freude präsentiert. Für die musikalische Umrahmung des Frühlingsfestes des Ladenraumes sorgte die Band Bonboniere.

