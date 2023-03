Mistelbach: Die kleine Mila ist heuer schon das 100. Baby im Klinikum

Jubiläumsbaby Mila Hartmann ist stolze 45 Zentimeter groß, wiegt 2.040 Gramm und kam am 28. Februar 2023 im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf zur Welt. Mila ist das erste Kind ihrer Eltern Sabine Rest und Christian Hartmann aus Prottes. Sie sind froh sich für eine Entbindung im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf entschieden zu haben „wegen der wunderbaren, liebevollen Versorgung, der guten Anbindung von Prottes her und weil die Neonatologie im Haus uns Sicherheit gibt.“ Denn Mila hatte sich ein wenig verfrüht auf den Weg gemacht – ihretwegen musste nun auch die Hochzeit der Eltern, die am 3. März gewesen wäre, verschoben werden. Papa Christian Hartmann meint dazu lachend: „Mila wollte wohl unbedingt dabei sein.“

Zwischen 800 und 900 Kinder pro Jahr kommen hier zur Welt. Die Hebammen, Ärztinnen, Ärzte und die Gesamtheit der Pflegekräfte leisten hervorragende Arbeit auf hohem Niveau, die weit über den Klinikstandort hinaus besten Ruf genießt.

Gyn hat jetzt einen interimistischen Chef

„Die jüngsten Herausforderungen im Zusammenhang mit der angespannten ärztlichen Personalsituation in diesem Bereich konnten im professionellen Zusammenspiel aller Verantwortlichen überwunden werden“, berichtet der ärztliche Direktor des Landesklinikums Mistelbach-Gänserndorf, Christian Cebulla. Und weiter: „Wir freuen uns, dass wir mit Oberarzt Attila Amrein einen engagierten und fachlich außerordentlich kompetenten Kollegen gewinnen konnten, der die geburtshilfliche Abteilung interimistisch bis zur Neubesetzung des Primariats führen wird.“

Der Bewerbungsprozess für die neue Leitung der Abteilung läuft bis Ende April 2023, zusätzlich das Recruiting neuer Oberärzte. Der/die neue Leiter/in wird die Entwicklung der Gynäkologie und Geburtshilfe in Mistelbach intensiv weiter vorantreiben.

