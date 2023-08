LK: Mistelbach: Olivia ist das 100. Baby unter dem neuen Primar

Olivia Bauhofer ist am 31. Juli 2023 mit einer Größe von 50 Zentimeter und einem Gewicht von 3.684 Gramm im Landesklinikum in Mistelbach zur Welt gekommen. Sie ist das zweite Kind ihrer Eltern Jennifer und Sascha Bauhofer, auch ihre vierjährige Schwester Ellie wurde im Klinikum geboren. Mutter Jennifer hat sich bewusst für eine Entbindung im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf entschieden, schon bei der ersten Geburt war sie „total zufrieden mit der liebevollen Rundumversorgung“.

Die junge Mutter, die in einigen Tagen ihren 30. Geburtstag feiert, war auch bei Olivia seit Beginn der Schwangerschaft im Klinikum in Betreuung, zu der auch Screening, Nackenfaltenmessung oder Akupunktur gehörten. „Wir schätzen es sehr, dass man hier im Zweibettzimmer mit 24 Stunden Rooming-in mit dem Baby zusammen sein kann und dass die Neonatologie gleich um die Ecke ist. Auch in der Kinderabteilung fühlen wir uns immer sehr gut betreut, wenn wir einmal mit Ellie herkommen müssen.“

Der neue Leiter der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe, Primar Peter Frigo, gratulierte der jungen Familie. Frigo hat in seiner über 30-jährigen Laufbahn als Gynäkologe und Geburtshelfer schon viele Geburten betreut. „Jedes neue Leben ist ein Geschenk. Ich freue mich, dass ich mit dem tollen Team der Geburtshilfe auf dieser ausgesprochen gut ausgestatteten Abteilung seit meinem Amtsbeginn bereits 100 Babys auf die Welt holen durfte. Auch dass wir rund um die Uhr eine Fachärztin oder einen Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde und Neonatologie zur Verfügung haben, ist großartig. So können wir den jungen Eltern maximale Sicherheit und liebevolle menschliche Zuwendung bieten.“