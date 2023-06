„Vokale Perlen“ des Mistelbacher Chor con Cor

In den zehn Jahren seines Bestehens hat der Chor con Cor so einige Schmuckstückerl der Chorliteratur einstudiert. Zehn Konzertprogramme und eine Vielzahl an anderen Projekten seit dem Gründungsjahr 2013 ergeben immerhin einen reichen Chorschatz. Aus diesem Schmuckkästchen packt Chorleiter Karl Seimann gemeinsam mit seinem Chor die schönsten Titel anlässlich des Jubiläumskonzerts am 17. Juni aus.

„Das Programm des Abends wird aus Chorhighlights, Lieblingsstücken, Publikumshits und neu einstudierten Stücken bestehen, die die Ohren des Publikums zum Leuchten bringen werden“, erzählt Karl Seimann, Chorleiter des Chors mit Herz.

Aus dem weitgefächerten Repertoire des Chors wurden natürlich die besten Stücke für die Aufführung ausgewählt. Somit ist ein unvergesslicher Konzertabend auf der Piazza des MAMUZ Mistelbach gewisserweise vorprogrammiert.

Das besondere Konzert findet am 17. Juni um 19.30 Uhr im MAMUZ und bei Schlechtwetter um 20 Uhr in der Stadtpfarrkirche Mistelbach statt.

Eintritt: 23 Euro, für Schüler, Studenten, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildiener 17 Euro und freier Eintritt für Kinder bis 14 Jahre bei freier Sitzplatzwahl. Kartenverkauf bei allen Chormitgliedern, Furch Installationen und beim Biohof Kraft.

Weitere Informationen auf der Website www.chorconcor.at.