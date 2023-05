Jugend-FF-Bewerbe Zwentendorf-Pyhra holt sich den Bewerbs-Sieg

Lesezeit: 2 Min Michael Pfabigan

Die Jugendfeuerwehr Zwentendorf-Pyhra präsentierte sich beim Bezirksbewerb in Landesbewerbsform: Sie holte nicht nur den Sieg im Bronze- und Silberbewerb, sondern zum dritten Mal in Folge den Bewerbssieg. Der Wanderpokal dafür bleibt jetzt bei ihr. Foto: Michael Pfabigan

„Wir sind in der Jugendarbeit wieder dort angelangt, wo wir vor Corona waren“, zeigte sich Bezirks-FF-Kommandant Markus Schuster stolz: Am 27. Mai fand der Bezirks-Jugendfeuerwehrbewerb am Sportplatz in Gaubitsch statt und die Zahl der antretenden Jungendfeuerwehrler war enorm: 30 Gruppen und 70 Einzelbewerber stellten sich den Herausforderungen. „Ich bin stolz“, gestand Schuster.