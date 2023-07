Jugend-FF-Landesbewerbe Jugend holte sich Landessieg und Fire-Junior-Cup

Die Feuerwehrjugend Zwentendorf-Pyhra holte sich den Sieg beim Fire-Junior-Cup, im Bronze-Bewerb wurden sie Vize-Ladesmeister, in Silber Fünfte. Foto: Michael Pfabigan

G roßer Empfang für die Feuerwehrjugend: Bei den Landes-Feuerwehrjugendbewerben in Winklarn (Bezirk Amstetten) konnte die Feuerwehrjugend Zwentendorf-Pyhra den Fire-Cup gewinnen, im Bronze-Bewerb holten sie den zweiten Platz, in Silber wurden sie Fünfte. Gaweinstal-Wilfersdorf holte sich den Sieg in Bronze-Mädchen.