Landjugend übergibt 3.200 Euro-Spende an Raphael

Alljährlich vor Weihnachten veranstaltet die Landjugend die traditionelle Herbergsuche, bei der normalerweise für Familien gesammelt wird, die ein krankes Kind oder ein Kind mit Behinderung haben und somit finanzielle Unterstützung brauchen.

„Dieses Jahr sammelten wir für Raphael. Raphael ist 14 Jahre alt und wohnt mit seiner Mama allein in der Nähe von Wiener Neustadt. Er leidet seit seiner Geburt an Tetraparese und wird deswegen sein Leben lang auf 24-Stunden-Betreuung angewiesen sein“, erzählt Leiterin Patricia Eisenhut. „Obmann Sebastian Dorn und ich machten uns auf den Weg zu Raphael, um ihm die gesammelten Spenden in Höhe von 3.200 Euro zu übergeben.“

