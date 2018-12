Die Jugendarbeit ist in der Stadtgemeinde mit dem Outback gut aufgestellt. Erst diesen Herbst besuchte ein Team der Marktgemeinde Schattendorf das Jugendzentrum, um Anregungen mit nach Hause zu nehmen.

„Das Outback in Wolkersdorf wurde wieder einmal vom Land Niederösterreich als Muster- und Vorzeigebeispiel empfohlen“, berichtet Bürgermeisterin Anna Steindl (ÖVP) dazu. Das Projekt hätte laut Magazin des NÖ Gemeindebundes Beispielwirkung für ganz Niederösterreich.

Lage von Opposition wiederholt bemängelt

In der letzten Gemeinderatssitzung erhielt die Jugendarbeit zusätzlichen Fahrtwind: Der Verein Tender wird eine Sozialraum- und Bedarfsanalyse über die Strukturen und Rahmenbedingungen für Jugendliche erstellen und deren Wünsche, Anliegen und Bedürfnisse erkunden. Darauf aufbauend sollen weitere Maßnahmen für die Jugend in der Stadtgemeinde geplant und umgesetzt werden.

Der Grund für den Auftrag, „ist nicht der Standort des Outbacks, sondern dessen inhaltliche Ausrichtung“, hebt Steindl hervor, um oppositionelle Kritik zu entkräften. Die Opposition bemängelte wiederholt die Lage des Jugendzentrums außerhalb des Stadtzentrums.

Kurz zum Outback: Hier werden Konzertabende, Yoga- und Kochkurse, Talkrunden und vieles mehr angeboten. Was fehlt derzeit also im Bereich der Jugendarbeit? Laut Stadtrat Christian Schrefel (WUI) ist das Outback den Jungen unter den Jugendlichen aufgrund der Lage nicht gut zugänglich. Ein offenes Angebot für Jüngere, welche sich in der Schulumgebung im Zentrum aufhalten, sei an dem Standort nicht möglich. Schrefel freut sich daher über den Auftrag an den Verein Tender.

Der WUI-Gemeinderat verweist mit Bezug auf die Jugendarbeit auch auf Problemzonen, die noch wenig Aufmerksamkeit erhalten. „Auffällig ist, dass auch Kinder bzw. sehr junge Jugendliche im Bereich um das Schloss häufig beim Rauchen von Zigaretten und Konsumieren von Energydrinks beobachtet werden können.“

Im Rahmen des Audits „familienfreundliche Gemeinde“ und in der Gruppe der Stadterneuerung habe die Bevölkerung Besorgnis darüber kundgetan. Hier erhofft sich Schrefel auf Basis der Tender-Analysen neue Maßnahmen und Ideen.